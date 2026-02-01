MENOY

Ρία Ελληνίδου: Μου τη σπάει η ενασχόληση των ΜΜΕ με την προσωπική μου ζωή

THESTIVAL TEAM

Καλεσμένη της Ναταλίας Γερμανού βρέθηκε η Ρία Ελληνίδου, το μεσημέρι της Κυριακής, όπως παρακολουθήσαμε στο “Καλύτερα δε γίνεται” του Alpha.

Μέσα σε όλα, δε, η όμορφη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο γεγονός πως ενοχλείται, ιδιαίτερα, όταν τα media ασχολούνται με την προσωπική της ζωή.

Ειδικότερα, η Ρία Ελληνίδου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “μου τη σπάει η ενασχόληση των ΜΜΕ με την προσωπική μου ζωή, γι’ αυτό εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Δεν κρύβομαι, αλλά θέλω να μιλάω για τη δουλειά μου. Ούτε θα ρωτούσα κάποιον για την προσωπική του ζωή”.

“Με αυτό που επέλεξα να κάνω βέβαια, επειδή εκτίθεμαι, είναι πρόβλημά μου να σχολιάζονται τα πάντα. Από την προσωπική μου ζωή μέχρι τη νούμερο βαφή βάζω στα μαλλιά μου. Δεν πειράζει. Δεν τρελαίνομαι, αλλά δεν πειράζει”.

“Το καταλαβαίνω ότι ενδιαφέρονται, θέλουν να τα ξέρουν όλα. Δεν θα κλειστώ στο κλουβί, σίγουρα. Προσπαθώ πάντως να μην προκαλώ, δεν ξέρω κατά πόσο το καταφέρνω. Όλα πάνε πολύ καλά στη ζωή μου” πρόσθεσε, ακόμα, η Ρία Ελληνίδου στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή του Alpha.

