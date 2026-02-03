MENOY

LIFESTYLE

Πωλίνα: Με φλερτάρουν μόνο νεότεροι άντρες, οι συνομήλικοι μπορεί να μην με βλέπουν

THESTIVAL TEAM

Για το φλερτ που δέχεται από μικρότερους άντρες μίλησε η Πωλίνα, επισημαίνοντας πως είναι οι μόνοι που την προσεγγίζουν, ενώ οι μεγαλύτεροι δεν την βλέπουν.

Η τραγουδίστρια ανέφερε, σε συνέντευξη που έδωσε στο Happy Day το πρωί της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, πως στο παρελθόν είχε κάνει σχέση με μικρότερο άντρα και, μάλιστα, ο πατέρας του παιδιού της ήταν μικρότερός της.

Η Πωλίνα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με φλερτάρουν μόνο νεότεροι άντρες. Οι συνομήλικοι μπορεί να μην με βλέπουν κιόλας. Το χαίρομαι. Τους κάνω πλάκα, τι άλλο να τους κάνω; Έχω κάνει σχέση με μικρότερο άντρα. Και ο πατέρας του Απόστολου μικρότερος ήταν. Αλλά τότε που έγινε αυτό, πριν 30 χρόνια, δεν ήταν άσχημη εικόνα, δεν φαινόταν τίποτα. Αυτό που μετράει είναι η χημεία και η εικόνα ενός ζευγαριού».

Η τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε και στον γιο της, εξηγώντας πως ήταν πολύ καταπιεστική μαζί του: «Με τον γιο μου έχω υπάρξει πολύ καταπιεστική. Έκανα λάθος σε αυτό, έκανα αυτά που έκαναν οι γονείς μας σε εμάς. Αυτό είναι τραγικό. Ήμουν αυστηρή με τα μαθήματα και τους βαθμούς. Όλα αυτά είναι μπούρδες. Το παιδί τελείωσε κανονικά, πήγε να σπουδάσει και έφυγε από το σπίτι. Όλα μια ιδέα είναι», σημείωσε.

