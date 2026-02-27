MENOY

Πηνελόπη Πλάκα: Μου ερχόντουσαν προτάσεις μόνο για τη γλυκιά, πρόσχαρη και ομορφούλα, αλλά ήθελα κάτι άλλο

Λόγο για τυποποίηση έκανε η Πηνελόπη Πλάκα σε μία συζήτηση για τους ρόλους που επί χρόνια δεχόταν. Η ηθοποιός ανέφερε πως της προτεινόταν συνεχώς, λόγω της φυσιογνωμίας της να υποδυθεί μία γλυκιά, όμορφη, πρόσχαρη κοπέλα. Εκείνη όμως ήθελε να δοκιμαστεί σε κάτι άλλο και αυτός είναι ο λόγος που είχε πάρει την απόφαση να κάνει ένα επαγγελματικό διάλειμμα.

Όπως είπε, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στην εκπομπή «Buongiorno», όπου ήταν καλεσμένη: «Γενικά εμένα το φιζίκ μου και ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα… ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να τυποποιηθείς, να σε βάλουνε σε κουτάκια και να σου πουν “αυτό μπορείς να κάνεις, εκεί είσαι, εκεί σε φανταζόμαστε”. Οπότε, ειδικά μετά το “Χαιρέτα μου τον Πλάτανο” που τελείωσε το 2023, που για τρία χρόνια έκανα κάτι συγκεκριμένο, μου ερχόντουσαν προτάσεις μόνο για αυτό το πράγμα. Τη γλυκιά, ξέρεις την κοπέλα την πρόσχαρη, την ομορφούλα. Δεν ήθελα να μείνω σε ένα επίπεδο μόνο».

Η ηθοποιός επισήμανε στη συνέχεια ότι εκείνη την περίοδο είχε την ανάγκη να κάνει μία επανεκκίνηση στη ζωή της και να συστηθεί νέου σε επαγγελματικό επίπεδο. «Είχα ανάγκη εκείνο το διάστημα να κάνω ένα restart. Να κάνω βασικά μία παύση από όλα. Είχα περάσει κάτι προσωπικό που με είχε ενοχλήσει πολύ, οπότε αποφασίζω να κάνω παύση. Εκεί πάνω συνειδητοποιώ ότι χρειάζομαι και ένα restart επαγγελματικά. Δηλαδή ότι θέλω να συστηθώ κάπως αλλιώς, ή να κυνηγήσω κάτι άλλο. Που δεν είναι εύκολο γιατί ακριβώς σε τυποποιούν σε κάτι συγκεκριμένο».

Έτσι λοιπόν είχε πάρει την απόφαση να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τον χώρο της υποκριτικής. «Αποφασίζω λοιπόν έναν χρόνο να κάνω παύση από τα πάντα και μετά τον επόμενο χρόνο θέλω να ξαναδουλέψω. Οπότε πηγαίνω, μου έρχονται προτάσεις για το ίδιο πράγμα και λέω όχι, συνειδητά, παίρνω το ρίσκο, λέω όχι και πηγαίνω σε κάστινγκ, πολλά κάστινγκ, για αντιήρωα, για κάτι άλλο. Ήθελα κάτι άλλο», πρόσθεσε.

