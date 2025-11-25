MENOY

LIFESTYLE

Πέμη Ζούνη: Ο έρωτας δεν έχει ηλικία, έρχεται και σε βαράει σε όποια εποχή κι αν είσαι

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την εκ νέου παρουσίαση της θεατρικής παράστασης, η Πέμη Ζούνη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και στον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά, όπως παρακολουθήσαμε το πρωινό της Τρίτης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η καταξιωμένη πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε και στο ζήτημα του έρωτα, αλλά και στις προκαταλήψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από τον χώρο του θεάτρου.

Πιο συγκεκριμένα, η Πέμη Ζούνη ανέφερε χαρακτηριστικά πως “είμαι κάθετη πως δεν έχει ηλικία ο έρωτας. Δεν φτάνει όμως που δεν έχει ηλικία ο έρωτας, επαναλαμβάνει και τα ίδια συμπτώματα. Παρόλη την πείρα και την άμυνα που έχεις βάλει. Βλέπεις ότι σε όλες τις ηλικίες εκδηλώνεται με τις ίδιες φοβίες, τις ίδιες βλακείες και είναι πολύ χαριτωμένο να το συνειδητοποιείς αυτό”.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: “Ο έρωτας έρχεται σε βαράει σε όποια εποχή κι αν είσαι, απλώς με διαφορετικό κοστούμι και με διαφορετικό μέσο επικοινωνίας. Το βλέπω δηλαδή αυτό και στους νέους ανθρώπους”.

Παράλληλα, τόνισε ότι “πάντα υπήρχε η προκατάληψη για το θέατρο, ότι δεν είναι ένας σοβαρός χώρος. Εγώ δεν τρόμαξα ποτέ πάντως. Γεννήθηκα μέσα στο θέατρο και ήξερα ότι πρέπει να στηρίζεσαι στα πόδια του, αν και όποια δουλειά κι αν έκανα θα το έλεγα αυτό”, όπως σημείωσε στην κάμερα της εκπομπής του STAR.

Πέμη Ζούνη

