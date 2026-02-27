MENOY

Παύλος Τσίμας: Η εξομολόγηση για τα παιδικά του χρόνια – “Μεγάλωσα πολύ μοναχικά γιατί ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 3 ετών”

Φωτογραφία: Intime
Ο Παύλος Τσίμας βρέθηκε καλεσμένος στο “Στούντιο 4” την Παρασκευή (27/02) και μίλησε για όλους και για όλα στην Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην πορεία του στη δημοσιογραφία και την προσωπική του ζωή.

Ο γνωστός δημοσιογράφος είπε αρχικά: «Ήταν ένας γάμος από προξενιό που εξελίχθηκε σε έρωτα. Ξεκίνησα στις αρχές του 1981 και έχουν περάσει από τότε 45 χρόνια».

Για τα παιδικά του χρόνια, ο Παύλος Τσίμας αποκάλυψε: «Μεγάλωσα πολύ μοναχικά γιατί ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν τριών ετών. Η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε πολύ αργότερα όταν είχα γίνει πια 12 ετών, οπότε όλα αυτά τα χρόνια τα πέρασα ως ένα μοναχικό παιδί… Γυρνώντας τώρα πίσω, δεν είναι κάτι που θα ήθελα ή θα ευχόμουν να το ζήσει και κάποιος άλλος. Δεν είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν έγραψε κάτι μέσα μου, δεν έχω κάνει ψυχανάλυση. Σίγουρα, όμως, αυτό είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει και σε κάνει αυτόν που είσαι».

Μιλώντας για την πατρότητα, ο Παύλος Τσίμας συγκίνησε λέγοντας: «Όταν έγινα εγώ μπαμπάς, ένιωσα τρομερά. Ήταν το ωραιότερο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ, είναι ωραίο αυτό το αίσθημα».

Ο Παύλος Τσίμας έχει αποκτήσει δυο κόρες από τον γάμο του με την Καίτη Τσίμα.

Δείτε το σχετικό βίντεο μετά το 4ο λεπτό:

Παύλος Τσίμας

