Παύλος Ντε Γκρες: Αν ήμουν αρχηγός κράτους, θα βράβευα τη μητέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η συζήτηση για το μεταναστευτικό ζήτημα στην Ευρώπη και ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα διαχειρίζεται τις προκλήσεις αυτές, αποτέλεσαν μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε ο Παύλος Ντε Γκρες στον ΑΝΤ1. Μιλώντας για την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, στάθηκε ιδιαίτερα στην περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον οποίο περιέγραψε ως έναν σύγχρονο πρεσβευτή της Ελλάδας.

Η βράβευση που θα ήθελε να δώσει

Ο Παύλος εστίασε στην οικογενειακή βάση και τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε ο κορυφαίος αθλητής του NBA. «Εγώ αν ήμουν αρχηγός κράτους στην μάνα του θα της είχα δώσει ένα βραβείο γιατί μεγάλωσε παιδιά να είναι Έλληνες και να αγαπάνε την πατρίδα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως αυτή η μορφή μετανάστευσης αποτελεί πρότυπο. «Αυτός ο μετανάστης είναι αυτός που θέλουμε», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως ο Γιάννης λειτουργεί πλέον «σαν την σημαία μας στο εξωτερικό».

Η ζωή στο εξωτερικό και η ενσωμάτωση

Σε ένα πιο προσωπικό επίπεδο, ο Παύλος παραλλήλισε την πορεία των ανθρώπων που αλλάζουν χώρα με τη δική του διαδρομή. «Εγώ έξω έχω ζήσει σαν μετανάστης σε πάρα πολλές χώρες. Δεν προσπαθώ να δείξω ότι δεν μου αρέσει η χώρα τους και θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό. Διαμορφώνεσαι με την χώρα τους», εξήγησε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το «κλειδί» για την ομαλή συνύπαρξη βρίσκεται στον σεβασμό των ορίων ανάμεσα στις προσωπικές παραδόσεις και την κουλτούρα της χώρας φιλοξενίας. «Κρατάς τα ήθη, τα έθιμα και την θρησκεία σου, αλλά δεν είναι ανάγκη να το επιβάλλεις σε αυτούς», σημείωσε, αναφερόμενος στην ισορροπία που πρέπει να διέπει τη ζωή ενός ανθρώπου που βρίσκεται μακριά από την πατρίδα του.

Αναφερόμενος στη γενικότερη κατάσταση στην Ευρώπη, εκτίμησε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με τα κράτη του Βορρά που δέχθηκαν μαζικά κύματα πληθυσμών, προκαλώντας σύνθετα προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες.