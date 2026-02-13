Παύλος Κοντογιαννίδης σε Γιάννη Στάνκογλου: Αν η αισθητική σου είναι σε όλα αυτά τα καθημερινά που παίζεις και αισθάνεσαι ότι είσαι δικαιωμένος, λυπάμαι
Δηλώσεις στο Πρωινό και την Αναστασία Ζάρκα παραχώρησε ο Παύλος Κοντογιαννίδης, ο οποίος απάντησε για τον Γιάννη Στάνκογλου που τα έβαλε με τον Γιάννη Σμαραγδή.
«Το πράγμα άρχισε να ξεφεύγει απ’ όταν είχε μπει το ηθικό δίλημμα, αν παίξει ή δεν παίξει ο Ντάνος τον Καποδίστρια. Πριν την προβολή της ταινίας είχε αρχίσει ένας λιθοβολισμός, ούτε τσόντα να ήταν», είπε αρχικά ο Παύλος Κοντογιαννίδης.
Ο Παύλος Κοντογιαννίδης είπε στη συνέχεια: «Με πείραξε πολύ που ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε απαξιωτικά για τον Γιάννη Σμαραγδή, λες και είναι ο άνθρωπος που του βεβήλωσε την αισθητική. Δεν θέλω να μπερδευτώ στα πολιτικά, γιατί νομίζω ότι κάπου το πήγε ο Γιάννης Στάνκογλου.
Γιάννη Στάνκογλου, πολύ φιλικά στο λέω, είσαι ψηλό παιδί, να κρατηθείς στο ύψος σου, μην έρπεις. Αν πραγματικά η δική σου αισθητική είναι σε όλα αυτά τα καθημερινά που παίζεις με τα φοβερά πλάνα και τους φοβερούς ρυθμούς και αισθάνεσαι ότι είσαι δικαιωμένος, λυπάμαι».
