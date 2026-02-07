Ο Νίκος Πολυδερόπουλος ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο του
THESTIVAL TEAM
Μια φωτογραφία αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο του, δημοσίευσε ο Νίκος Πολυδερόπουλος.
Ο ηθοποιός και η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού απέκτησαν το πρώτο τους παιδί στις 29 Ιανουαρίου, με τον ίδιο να ανακοινώνει την ευχάριστη είδηση, μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media.
Την Παρασκευή, ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστός να κρατάει τον γιο του.
