Ο Νίκος Πολυδερόπουλος ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο του

Μια φωτογραφία αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο του, δημοσίευσε ο Νίκος Πολυδερόπουλος.

Ο ηθοποιός και η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού απέκτησαν το πρώτο τους παιδί στις 29 Ιανουαρίου, με τον ίδιο να ανακοινώνει την ευχάριστη είδηση, μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media.

Την Παρασκευή, ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστός να κρατάει τον γιο του.

