Ο Νίκος Αλιάγας δείχνει πώς ήταν στα 20 του – Δείτε τη φωτογραφία που ανάρτησε

THESTIVAL TEAM

Μία αναδρομή στο παρελθόν έκανε ο Νίκος Αλιάγας, θέλοντας να δείξει στους διαδικτυακούς του ακόλουθους πώς ήταν στην ηλικία των 20 ετών.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο που φίλος του είχε τραβήξει το 1989. Αφού δημοσίευσε τη φωτογραφία, ο Νίκος Αλιάγας εκμυστηρεύτηκε πως πολύ συχνά αναρωτιέται τι θα έλεγε στον εικοσάχρονο εαυτό του.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, έγραψε χαρακτηριστικά: «Υπήρχε μια εκπομπή τη δεκαετία του ’60 που λεγόταν “Τι απομένει από τα είκοσί σου χρόνια;”. Μια ερώτηση που θέτω συχνά στον εαυτό μου. Τι θα μας έλεγε η εκδοχή του εαυτού μας στα είκοσι; Και κυρίως, τι θα είχαμε εμείς να της πούμε; Βρήκα σήμερα το πρωί αυτή τη φωτογραφία από τον φίλο μου, Επαμεινώνδα Κουτσούκη, στο Παρίσι. Ήμουν 20 ετών, το 1989».

Η φωτογραφία που δημοσίευσε

Νίκος Αλιάγας

