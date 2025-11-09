Ντορέττα Παπαδημητρίου: “Έχω μείνει μεγάλα διαστήματα μόνη μου, όταν μεγάλωνα τα παιδιά”

Η Ναταλία Αργυράκη υποδέχτηκε στο podcast της “Νέα γυναίκα μόνη ΔΕΝ ψάχνει” την Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία μίλησε για το πολυάσχολο πρόγραμμα που είχε από μικρό παιδί και πως αυτό κατάφερνε να το συνδυάζει στην πορεία της ζωής της, με την προσωπική της ζωή.

Η γνωστή ηθοποιός δήλωσε αρχικά πως “Από όταν ξεκίνησα τον αθλητισμό, που ήμουν πολύ μικρή, 6 χρονών, πάντα έπρεπε να συνδυάσω πολλά διαφορετικά πράγματα. Είχα ανέκαθεν το σύνδρομο της καλής μαθήτριας, όλα να γίνονται καλά. Είναι πολύ δύσκολο όταν ασχολείσαι με πράγματα που χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλή κούραση. Αλλά από όσο μπορώ να θυμηθώ ον εαυτό μου, η μοναδική περίοδος που κάθισα και ξεκουράστηκα και είχα σκεφτεί ότι ‘έχω να το ζήσω από τα έξι’ ήταν στην πρώτη καραντίνα. Το απενοχοποιημένο καθισιό ήταν εκείνη την περίοδο”.