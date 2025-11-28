Νόνη Δούνια: Έχω κουραστεί να απαντώ για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, δεν ανήκω πια σε αυτήν

Δηλώσεις στην εκπομπή Super Κατερίνα παραχώρησε η Νόνη Δούνια, μιλώντας για τη νέα της εκπομπή υγείας στο MEGA News αλλά και τις πρόσφατες αλλαγές στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, με τον οποίο η ίδια συνεργάστηκε για δύο σεζόν.

«Έχει περάσει ένας μήνας. Νιώθω πολύ καλά, είμαι χαρούμενη, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Κάνω κάτι που μου αρέσει πολύ, που το αγαπώ πολύ, που το πιστεύω πολύ, οπότε είμαι καλά», αναφέρει το πρώην μοντέλο για το νέο της τηλεοπτικό βήμα.

«Επιλέγω πάντα να βλέπω την ωραία πλευρά των πραγμάτων, οπότε επιλέγω και αυτή τη φορά να δω την καλή πλευρά των τηλεοπτικών εκπομπών», απαντά σε σχετική ερώτηση για το φετινό τηλεοπτικό τοπίο.

«Δεν παρακολουθώ τα νούμερα τηλεθέασης. Σίγουρα με ενδιαφέρουν, γιατί με ενδιαφέρει το concept να πηγαίνει καλά, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι με αγχώνει δυσάρεστα. Δημιουργικά θα ήθελα να με αγχώνει, να γίνομαι καλύτερη», επισημαίνει η Νόνη Δούνια.

Όταν η ερώτηση στράφηκε στον Κώστα Τσουρό και τις αλλαγές που έγιναν στη φετινή του εκπομπή, η Νόνη Δούνια δεν δίστασε να εκφράσει την ενόχλησή της, λέγοντας:

«Η αλήθεια είναι ότι έχω κουραστεί λίγο να απαντώ για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, απ’ τη στιγμή που δεν ανήκω πια, δεν είμαι μέλος της εκπομπής. Θα μπορούσα να απαντήσω σε ό,τι έχει σχέση με τις σεζόν που ήμουν εγώ.

Και με τον Κώστα είναι καλή η συνεργασία μου, και με όλη την ομάδα, και δεν έχω κανένα παράπονο από κανέναν, και με όλους μιλάω, γιατί έχω ερωτηθεί πολλές φορές, και με όλους κρατάω επαφή, γιατί έτσι λειτουργώ ως άνθρωπος».