Νίνο – Ζόζεφιν: Η επανασύνδεση και η απόφαση για το επόμενο βήμα στη σχέση τους

THESTIVAL TEAM

Ο Νίνο και η Ζόζεφιν φαίνεται πως είναι ξανά ζευγάρι, με τους δυο τους μάλιστα να συγκατοικούν το τελευταίο διάστημα στα Νότια Προάστια της Αθήνας. Ο τραγουδιστής έφυγε από το σπίτι που έμενε στα Βόρεια Προάστια και μετακόμισε σε ακίνητο για την αγαπημένη του. Ο χωρισμός τους είχε συζητηθεί έντονα, με τις φήμες για επανασύνδεση να επιβεβαιώνονται το τελευταίο διάστημα.

Όπως είπε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Ζόζεφιν ποτέ δεν είχε ξεπεράσει τον Νίνο. Από την άλλη, όπως είπε, ο τραγουδιστής δεν ήθελε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να ακούει λέξη για την συνάδελφό του. Το γυαλί είχε ραγίσει, όμως όπως φαίνεται «κόλλησε» ξανά.

Η πρώτη προσπάθεια, όπως λένε άνθρωποι που γνώριζαν από κοντά τη σχέση τους, δεν είχε στεριώσει για πολλούς λόγους, έλλειψη χρόνου, επαγγελματική πίεση, διαφορετικές προτεραιότητες και ίσως μια ανωριμότητα που τώρα ανήκει στο παρελθόν.

Σήμερα, όμως, και οι δύο εμφανίζονται πιο δεμένοι, πιο κατασταλαγμένοι και πιο συνειδητοποιημένοι για το τι πραγματικά θέλουν στη ζωή τους.

Το στενό περιβάλλον του ζευγαριού επιβεβαιώνει ότι η επανασύνδεσή τους από τον περασμένο Σεπτέμβριο πάει από το καλό στο καλύτερο.

Ο Νίνο και η Ζόζεφιν δεν έχουν σκοπό να μιλήσουν δημόσια για τα προσωπικά τους και έχουν αποφασίσει πιο συνειδητά από ποτέ να προστατεύσουν τη σχέση τους «σαν κόρη οφθαλμού».

Η συγκατοίκηση –το μεγάλο βήμα της δεύτερης ευκαιρίας– παρουσιάζεται ως μια σίγουρη απόφαση, ένα κοινό πείραμα που θέλουν να δοκιμάσουν ξανά, αυτήν τη φορά με περισσότερη αγάπη, εμπειρία και καθαρό μυαλό.

Ζόζεφιν Νίνο

