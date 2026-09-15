Νίκος Βουρλιώτης για Γιώργο Μαζωνάκη: Εκεί δημιουργήθηκε η ανάγκη να γραφτεί ένα τραγούδι, με το οποίο να “συναντηθούμε”

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» βρέθηκε σήμερα ο Νίκος Βουρλιώτης. Ο γνωστός μουσικός και τραγουδιστής μίλησε για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τη δημιουργία του τραγουδιού «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», αλλά και για τον ρατσισμό που υπήρχε για τα δυτικά προάστια.

«Ενώ όλα τα υπόλοιπα τα είχα προσπαθήσει πολύ, τη συνεργασία με τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν την προσπάθησα, προέκυψε. Υπήρξε τότε μια πρόταση από την πλευρά του Γιώργου να κάνουμε μια περιοδεία μαζί. Και στο πλαίσιο της περιοδείας είπαμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να βγαίνουμε και να λέμε κάτι μαζί», είπε αρχικά ο Νίκος Βουρλιώτης.

Ο Νίκος Βουρλιώτης πρόσθεσε επίσης: «Εκεί, λοιπόν, δημιουργήθηκε η ανάγκη να γραφτεί ένα τραγούδι, με το οποίο να «συναντηθούμε». Εντάξει, τι άλλο θα μπορούσε να είναι κοινό στοιχείο, το οποίο να μπορούν να συναντηθούν δύο άνθρωποι, 26 ο Γιώργος, 28 εγώ, εκτός από τη γειτονιά τους, την κοινή τους γειτονιά; Το σημείο αναφοράς!».

Ο Νίκος Βουρλιώτης ανέφερε στη συνέχεια: «Η γραμμή του ποταμού, που χώριζε την Αθήνα με τα δυτικά προάστια, ήταν ένα άτυπο Απαρτχάιντ, με κάποιο τρόπο έκανε έναν διαχωρισμό που ήταν πολύ σκληρός και δεν είμαι υπερβολικός σε αυτό που λέω. Με τα χρόνια, όλα αυτά διαφοροποιήθηκαν, άλλαξε η κοινωνία μας, άλλαξαν τα δεδομένα.

Εμείς ζήσαμε αυτό το ρατσισμό, υπήρχαν πολλοί στη γειτονιά που δεν έλεγαν ότι είμαστε από την Αγία Βαρβάρα, δεν τολμούσαν. Δεν τολμούσαν να πουν ότι είμαστε από τον Κορυδαλλό, γιατί η αντίδραση θα ήταν “από μέσα;”».