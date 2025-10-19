Νίκος Πολυδερόπουλος: Θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά – Έγκυος η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού

Πατέρας ετοιμάζεται να γίνει σε λίγους μήνες για πρώτη φορά ο Νίκος Πολυδερόπουλος.

Ο ηθοποιός εδώ και έξι χρόνια βρίσκεται σε σχέση με την λογοθεραπεύτρια Βαλασία Συμιακού, με το ζευγάρι να κρατά χαμηλούς τόνους στη σχέση του.

Πριν μερικούς μήνες ωστόσο, έγινε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στο Πόρτοφίνο της Ιταλίας, ο Νίκος Πολυδερόπουλος έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Η ευτυχία τους τώρα, αναμένεται να ολοκληρωθεί με το μωράκι τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Κούτρα στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλασία Συμιακού σε λίγους μήνες θα γίνουν γονείς, με τη σύντροφο του ηθοποιού να διανύει ήδη τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Δείτε το σχετικό βίντεο: