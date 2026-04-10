Νίκος Οικονομόπουλος για το Πάσχα: Ο δικός Του Γολγοθάς είναι η δική μου ελευθερία

Ένα μήνυμα για το Πάσχα θέλησε να στείλει ο Νίκος Οικονομόπουλος προχωρώντας σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνκής δικτύωσης.

Τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου, ο τραγουδιστής ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία εικόνα της Σταύρωσης και τόνισε πως«ο δικός Του Γολγοθάς είναι η δική μου ελευθερία», αλλά και ότι «ο δρόμος του σταυρού είναι το πέρασμα προς την αιώνια νίκη της ζωής». Παράλληλα, ευχήθηκε καλή Ανάσταση στους διαδικτυακούς του ακόλουθους.

Πιο αναλυτικά, ο Νίκος Οικονομόπουλος έγραψε στη δημοσίευσή του: «Ο δικός Του Γολγοθάς είναι η δική μου ελευθερία. Στο δικό Του ”Τετέλεσται” βρίσκω την αρχή για τη δική μου πίστη. Γιατί ο δρόμος του Σταυρού είναι το πέρασμα προς την αιώνια νίκη της Ζωής. Καλή Ανάσταση στις ψυχές όλων μας».

Νίκος Οικονομόπουλος

