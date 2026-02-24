Νάντια Κοντογεώργη: Δεν είχα ποτέ ιδιαίτερη σχέση με την ανάγκη να υπηρετήσω μια εικόνα

Η Νάντια Κοντογεώργη έδωσε μια εφ’ όλης συνέντευξη έδωσε στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγάρη με αφορμή το νέο θεατρικό της εγχείρημα.

Μέσα σε όλα, δε, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την ανάγκη των ανθρώπων για αποδοχή αλλά και για τη δική της σχέση με την εικόνα της.

Θεωρείτε ότι οι άνθρωποι εξαντλούν στην επιφάνεια την ανάγκη για αποδοχή; Αυτό είναι πρόβλημα για μια κοινωνία.

Κάθε κοινωνία έχει θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με τη χωροχρονική περίοδο που ζει και ανθίζει. Στη δική μας περίοδο υπάρχει η αίσθηση του μαζί και του ανήκειν, γιατί δίνεται η ευκαιρία μέσω των social media να δημιουργηθούν ομάδες ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα, μεταδίδεται η πληροφορία πιο γρήγορα.

Είναι πολλά που διαμορφώνουν πια τις προσωπικότητες, αλλά πάντα χρειάζεται η προσωπική αντίσταση σε αυτό που ζητά η εκάστοτε ομάδα από εμάς, είτε αυτό σημαίνει οικογένεια είτε κοινωνία είτε ανθρωπότητα. Χρειάζεται μια σχετική αντίσταση σε αυτό που μας επιβάλλεται, με κριτική σκέψη για το πως μπορώ να είμαι χρήσιμος στον εαυτό μου και στους άλλους διατηρώντας το προσωπικό μου αξιακό σύστημα.

Προσωπικά, τι σχέση έχετε με τον καθρέφτη σας; Σας απασχολεί η εμφάνιση, το πως φαίνεστε στον κόσμο;

Δεν είμαι από τους ανθρώπους που τους απασχολεί η εξωτερική εμφάνιση ως προς το πως θα γίνει αντιληπτή από τους έξω, όσο προς το τι υποδηλώνει για την ψυχολογία μου σήμερα ή, όταν κοιτάζω φωτογραφίες, για το πως ήμουν εκείνη την περίοδο ή για το πως θα είμαι στο μέλλον. Μόνο ως έκφραση της ψυχικής και πνευματικής μου κατάστασης. Όταν είμαι στενοχωρημένη, θλιμμένη ή πολύ κουρασμένη θα το δω.

Όταν είμαι πολύ χαρούμενη, ευτυχισμένη, πάλι θα το δω στο σώμα μου, στο πρόσωπο μου, στα μάτια μου, θα ανοίξει το χρώμα των μαλλιών μου. Όταν είμαι σε μια κατάσταση μοναχικότητας πάλι θα το δω. Το αντιλαμβάνομαι κυρίως ως διάλογο και αυτό είναι και το πιο ειλικρινές για μένα ιδιοσυγκρασιακά. Δεν είχα ποτέ ιδιαίτερη σχέση με την ανάγκη να υπηρετήσω μια εικόνα. Μάλλον γι’ αυτό έγινα ηθοποιός.