Μπουρδούμης για το διαζύγιο με τη Δροσάκη: Προσπαθείς να συνεχίσεις αυτό που έχεις χτίσει σαν οικογένεια με το παιδί

Τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τον χωρισμό του από τη Λένα Δροσάκη που ήρθε μετά από τρία χρόνια γάμου και την απόκτηση ενός παιδιού περιέγραψε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Ο ηθοποιός αναγνώρισε ότι ένα διαζύγιο δεν είναι ποτέ εύκολο, αλλά εκείνος και η πρώην σύζυγός του προσπαθούν να λειτουργούν σαν οικογένεια για χάρη του γιου τους.

«Τίποτα δεν είναι εύκολο. Θέλει δουλειά ένας χωρισμός. Με πολλή δουλειά και με πολλή αγάπη προσπαθείς να συνεχίσεις αυτό που έχεις χτίσει σαν οικογένεια με το παιδί και να είσαι παρών», εξομολογήθηκε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμηςστην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου.

Ο ηθοποιός μίλησε παράλληλα για την επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου», κάνοντας λόγο για μία σειρά-φαινόμενο. Όπως είπε, παρά την επιτυχία που είχε σημειώσει το σίριαλ τα προηγούμενα χρόνια, οι συντελεστές αγωνιούσαν για το πώς θα υποδεχτούν οι τηλεθεατές τον νέο κύκλο.

«Είναι μία χρονιά ευλογημένη φέτος. Το ”Σόι σου” επανήλθε. Είναι ένα φαινόμενο αυτή η σειρά. Όταν ξεκινούσαμε πριν από 11-12 χρόνια ήμασταν αουτσάιντερ. Ξεκινούσαμε δειλά-δειλά και να που ήρθαμε ξανά μετά από απαίτηση του κοινού. Υπήρχε η αγωνία, αν το κοινό θα υποδεχτεί τη σειρά μετά από πέντε χρόνια που είχε να παιχτεί», σημείωσε.