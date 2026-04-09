Modern Cinderella για την τουαλέτα στη σκηνή που μένει στην έρημο του Μαρόκου: “Απορώ τι σκεφτόταν ο αρχιτέκτονας”

Στο Μαρόκο ταξίδεψε για να περάσει τις πασχαλινές της διακοπές η Modern Cinderella, η οποία αποφάσισε να μοιραστεί τις σκέψεις της, αλλά και τις εικόνες που αντίκρισε εκεί με τους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή influencer σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok μας ξενάγησε στο εσωτερικό της σκηνής που μένει, ενώ σχολίασε με καυστικό τρόπο το σημείο που ήταν τοποθετημένη η τουαλέτα.

«Περάστε στο φτωχικό μας. Έχουμε κλείσει αυτή τη σκηνή εδώ πέρα στην έρημο, όπου το μοναδικό πράγμα που υποτίθεται ότι αξίζει είναι η θέα. Έχουμε μία μικρή πισινούλα ένα επί ένα και θα έπρεπε να βλέπουμε έρημο. Βέβαια, βλέπουμε λαγκάδια, χωράφια, χόρτα. Θα δούμε ευελπιστώ καμία καμήλα να περνάει», είπε αρχικά η Modern Cinderella.

Συνεχίζοντας την ξενάγηση, ανέφερε: «Κρεβάτι, κλιματιστικό, μπουρνούζια, κουβέρτες, ψυγειάκι, χρηματοκιβώτιο. Πίσω από αυτό τον τοίχο τι μπορεί να κρύβεται; Μα φυσικά η τουαλέτα, διότι αν δεν κάνεις την ανάγκη σου και δεν σε ακούει ο άλλος από δίπλα στο μισό μέτρο, δεν γίνεται. Απορώ ο διακοσμητής ή ο αρχιτέκτονας που έκανε αυτό πράγμα, τι σκεφτόταν όταν έβαλε την τουαλέτα ακριβώς πίσω από το προσκέφαλό μου».

Δείτε το βίντεο