Μιμή Ντενίση: Φοράω πολλά ρούχα της μαμάς μου, δεν πάω με την μόδα

Η Μιμή Ντενίση παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, όπως παρακολουθήσαμε το πρωινό της Πέμπτης στο πρόγραμμα του Alpha. Σ’ αυτές, λοιπόν, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια κλήθηκε να μιλήσει για τη σχέση που διατηρεί με το στυλ και την κομψότητα στις ενδυματολογικές της επιλογές και στις δημόσιες της εμφανίσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η Μιμή Ντενίση παραδέχθηκε αρχικά πως “το παλτό αυτό, που φοράω, είναι από κολεξιόν της μαμάς μου, η οποία ήταν υπέρκομψη, ενός πολύ μεγάλου Γάλλου σχεδιαστή και είναι του ’60. Φοράω πολλά της μαμάς μου από τέτοιες συλλογές, φοράω και δικά μου παλαιότερα ή ρούχα που ‘χω βάλει στο θέατρο και μετά τα παράτησα για δέκα χρόνια. Δεν πάω με την μόδα, πάω με το στυλ που ταιριάζει σε μένα”.

“Φυσικά και έχω δει παλιές μου φωτογραφίες και αναρωτιέμαι πως έκανα το τάδε κούρεμα ή πως φόρεσα το τάδε ρούχο. Αυτό νομίζω πως συμβαίνει σε όλες μας, όσες κάναμε ήδη φωτογραφίσεις και εξώφυλλα τη δεκαετία του 80-90, που βλέπουμε κάτι κοντά μαλλιά πάρα πολύ φουντωτά. Δηλαδή τόσο φουντωτά που απορώ πως προχωρούσα”.

“Επίσης, φοράγαμε κάτι τεράστιες βάτες και πάρα πολλά κολιέ. Ήταν η μόδα βέβαια και ήταν πολύ πιο φορτωμένα όλα. Τώρα είμαστε στο πιο απλό και νομίζω πως είναι πιο ωραίο αυτό” υπογράμμισε, τέλος, η Μιμή Ντενίση στις νέες της δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day την Πέμπτη.