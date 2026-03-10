MENOY

Μιμή Ντενίση: Δεν με ενδιαφέρει το πώς θα με θυμούνται όταν φύγω από τη ζωή, μόνο να είναι περήφανη η κόρη μου

THESTIVAL TEAM

Για το αποτύπωμα που θέλει να αφήσει πίσω της μίλησε η Μιμή Ντενίση σε μια εφ΄ όλης συνέντευξη τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην Έλενα Παπαβασιλείου και στην εκπομπή «EQ».

Η ηθοποιός τόνισε πως δεν την απασχολεί το πώς θα τη θυμούνται μετά τον θάνατό της, εξηγώντας ότι το μόνο που τη νοιάζει είναι η σχέση με την κόρη της.

«Όταν θα έχω φύγει απ’ τη ζωή; Δεν με ενδιαφέρει», είπε αρχικά γελώντας.

Όταν ρωτήθηκε ξανά αν την απασχολεί το πώς θα τη θυμούνται, απάντησε: «Όχι. Όταν φύγω δεν ξέρω τι θα γίνει, ούτε με νοιάζει. Με νοιάζει να έχω μία πολύ καλή φήμη για το παιδί μου. Δεν με νοιάζει η υστεροφημία. Μόνο για την κόρη μου με νοιάζει. Να είναι περήφανη για τη μητέρα της, όπως είμαι εγώ περήφανη για τη δική μου μητέρα».

Όπως σημείωσε, δεν την απασχολεί «η ματαιοδοξία αυτή, πώς είμαι, πώς με θυμούνται». «Η ζωή είναι εδώ», κατέληξε.

Μιμή Ντενίση

