Μιχάλης Μαρκάτης: Από τότε που πήρα την ευλογία του Αγίου Παϊσίου, νιώθω μια προστασία παραπάνω

«Η μητέρα μου, μου έμαθε την εκκλησία από μικρός. Είμαι θετικά προσκείμενος» περιέγραψε ο Μιχάλης Μαρκάτης στη συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

«Ακούω ωραίους ύμνους και τους απολαμβάνω. Κάποιους τους ξέρω. Πιστεύω, αλλά δεν είμαι σε υψηλά επίπεδα. Έχω μια επικοινωνία προσωπική με τον Θεό» πρόσθεσε.

«Ήμουν 17 ετών όταν πήγα στο Άγιον Όρος. Είπα πάμε να δούμε, γιατί όχι. Βρέθηκα στο σπίτι με τον Άγιο Παΐσιο, που ναι μεν δεν θυμάμαι τι είπαμε συγκεκριμένα αλλά θυμάμαι ότι ένιωσα ένα δέος, μια μαγεία και κάτι παραπάνω που με ακολουθούσε από τότε. Έδεσε καλύτερα την πίστη μου μέσα μου και μου κάθισαν πράγματα περισσότερο και απέκτησα μια προσωπική επαφή με τον Θεό με τον τρόπο που θέλω εγώ» εξομολογήθηκε.

«Συζητήσαμε 20 λεπτά. Πήγα την ευχή του και την ευλογία του. Ήμουν σε μια άγρια ηλικία, πήγα με επιφύλαξη και έπιασαν όλα. Από τότε που πήρα την ευλογία του Αγίου Παϊσίου, έχω μια προστασία παραπάνω, μια περισσότερη πίστη απέναντι στην Εκκλησία και στη θρησκεία και στο καλό που προστάζει η θρησκεία, το να αγαπάμε και να μην βλάπτει ο ένας τον άλλον».

«Ο αδελφός της μητέρας μου είναι καλόγερος στο Άγιον Όρος 50 χρόνια τώρα. Γνωρίζονταν ήταν ο πνευματικός του πατρός Μαξίμου, του θείου μου. Μια μέρα πήγα κι εγώ μαζί του. Όλη η οικογένεια είναι θρησκευόμενη» είπε ο ηθοποιός.

«Η απόφαση του θείου μου ήταν ξαφνική, δεν είπε σε κανέναν τίποτα και πήγε στο Άγιον Όρος. Δεν το περίμεναν, δεν ήταν τόσο θρησκευόμενοι».