Meghan Markle: Το deal που κόστισε εκατομμύρια στο Netflix

Η Meghan Markle βρέθηκε ξανά αυτήν την εβδομάδα στον ηλιόλουστο κήπο της στο Μοντεσίτο, προωθώντας αυτήν τη φορά τα νέα της πολυτελή κουτιά λουλουδιών, αξίας 255 δολαρίων.

Η δούκισσα του Σάσεξ επιστράτευσε ακόμη και τα παιδιά της, πριγκίπισσα Lilibet, 4 χρόνων, και πρίγκιπα Archie, 6 χρόνων, για να διαφημίσει τη συνεργασία της, που περιλαμβάνει γαρδένιες και παιώνιες σε συνδυασμό με τσάι και μέλι από τη σειρά As Ever, με την premium εταιρεία αποστολής λουλουδιών High Camp Supply.

Ωστόσο, ακόμη και αυτή η σύντομη προωθητική ενέργεια προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς πολλοί έσπευσαν να επισημάνουν ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές που η Markle και ο σύζυγός της, πρίγκιπας Harry υποστηρίζουν ότι πρεσβεύουν.

Η εταιρεία αποστέλλει τις παραγγελίες από τη φάρμα της στην Καλιφόρνια μέσω FedEx Priority Overnight, ώστε τα λουλούδια να φτάνουν στους πελάτες μέσα σε 24 ώρες από τη συγκομιδή τους.

«Απευθύνεται στους υπερπλούσιους μόνο και μόνο για να έχουν λουλούδια στο τραπέζι για μία εβδομάδα. Πού είναι η δέσμευση για πιο συνειδητές επιλογές;» έγραψε κάποιος στο X.

«Οι οικο-υποκριτές ξαναχτυπούν. Την ώρα που ο Harry μιλά για την κλιματική αλλαγή και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος μέσω του Travalyst, η Meghan συνεργάζεται με μια εταιρεία που αυξάνει ενεργά τις εκπομπές άνθρακα καθημερινά, για ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ που θα μαραθούν μέσα σε μία εβδομάδα», σχολίασε ένας άλλος.



Τι συμβαίνει με το Netflix

Πηγές υποστήριξαν ότι πολλοί προμηθευτές λουλουδιών στέλνουν με αεροπλάνο. Αλλά αυτή είναι απλώς ακόμη μια μέρα στη ζωή των Σάσεξ όπου οι καλύτερες προσπάθειες της Meghan να παρουσιάσει μια γυαλιστερή, χρυσή εικόνα συχνά έρχονται σε αντίθεση με τα πρωτοσέλιδα που την περιγράφουν ως τόσο απαιτητική και αλαζονική, που ακόμη και ο διευθυντής του Netflix, Ted Sarandos, δεν απαντά στις κλήσεις της χωρίς δικηγόρο στην άλλη γραμμή, αν και πρόκειται για έναν ισχυρισμό που το Netflix αρνείται.

Όλα αυτά αποτελούν μέρος των συνεπειών από την είδηση ότι η συνεργασία της με το Netflix μέσω του As Ever έληξε έπειτα από μόλις 11 μήνες. Το brand είχε ξεκινήσει παράλληλα με τη σειρά της, With Love, Meghan, η οποία, όπως αποκάλυψε το Page Six, δεν θα επιστρέψει για τρίτη σεζόν.

Τι πήγε στραβά, πώς θα συνεχίσει η Markle από εδώ και έχει ακόμη υποστήριξη από τον Sarandos, έναν από τους ισχυρότερους ανθρώπους στο Χόλιγουντ; Στο Netflix υπάρχουν πολλοί που είναι πρόθυμοι να μιλήσουν για το τι συνέβη πραγματικά.

«Το Netflix επένδυσε εκατομμύρια σε αυτήν τη συμφωνία και δεν νομίζω ότι είδαν κανένα κέρδος. Απλώς έκοψαν τις ζημίες», δήλωσε ένας εσωτερικός της εταιρείας. Άλλοι τόνισαν ότι δεν είχε νόημα για την πλατφόρμα να ασχολείται με το brand όταν δεν υπήρχε show.

Ειδικοί της βιομηχανίας επισημαίνουν ότι μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να λανσαριστεί ένα brand και να επιστραφεί η επένδυση, σημειώνοντας ότι η Amazon χρειάστηκε εννέα χρόνια για να γίνει κερδοφόρα, ενώ η σειρά καλλυντικών Rhode της Hailey Bieber δεν απέφερε κέρδη στους επενδυτές για τρία χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο του Page Six.

Στο μεταξύ, «Υπάρχουν πολλοί που δεν απόλαυσαν καθόλου τη συνεργασία με τη Meghan στο ‘With Love…’», παραδέχτηκε άλλος εργαζόμενος, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει καμία αγάπη μεταξύ πολλών στο Netflix και της Markle, καθώς και της παραγωγικής εταιρείας Archewell της ίδιας και του Harry».

Η Markle η ίδια έχει δηλώσει ότι βρήκε τη δημιουργία της σειράς απαιτητική. «Ήταν ένας χρόνος γεμάτος μαθήματα… Οκτώ επεισόδια για δύο σεζόν, είναι πολλή δουλειά», είχε πει τον Οκτώβριο στο Fortune’s Most Powerful Women Summit.

Επιπλέον, παραδέχτηκε στο πλέον ανενεργό podcast της, Confessions of a Female Founder, ότι το λανσάρισμα ενός brand μπορεί να είναι «απίστευτα απελευθερωτικό» αλλά και «απίστευτα μοναχικό».

Και ενώ ένας εκπρόσωπος των Σάσεξ δήλωσε ότι το σχέδιο για το As Ever ήταν πάντα να σταθεί στα δικά του πόδια, πηγές από το Netflix επιμένουν ότι η ανακοίνωση για τη διακοπή της συνεργασίας ήρθε ως σοκ για το προσωπικό.

«Γιατί, στο καλό, θα έβαζε το Netflix όλα αυτά τα χρήματα σε μια συμφωνία και μετά θα έλεγε ότι το σχέδιο ήταν να την αφήσουν να τελειώσει έπειτα από 11 μήνες;» είπε ο εργαζόμενος. «Μπορείς να το παρουσιάσεις όπως θέλεις, αλλά απλώς δεν ισχύει».

Πράγματι, η Markle, που συνεργάστηκε στενά με τον Josh Simon, αντιπρόεδρο προϊόντων καταναλωτή του Netflix, είχε αρχικά ξεκαθαρίσει ότι περίμενε μια μακροχρόνια συνεργασία με το Netflix, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει έως και μια δεκαετία.

Αν και δεν μπορούσε να μιλήσει για τα «συγκεκριμένα όρια της συμφωνίας», είχε δηλώσει στο Fortune τον Απρίλιο του 2025: «Είμαστε απόλυτα σε συμφωνία ως προς το πώς βλέπουμε την ανάπτυξη αυτού και την πορεία του τα επόμενα πέντε με επτά χρόνια».

Η συμφωνία με το Netflix παρουσιαζόταν κάποτε ως κεντρικό στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής της Markle μετά την πριγκιπική ζωή και εκείνη την προωθούσε ως «τη σωστή κίνηση για την παγκόσμια επέκταση που επιθυμούμε».

Όμως, σε αναλυτικό ρεπορτάζ αυτή την εβδομάδα, το Variety ισχυρίστηκε ότι το Netflix είχε συσσωρεύσει πλεονάζοντα προϊόντα As Ever, συμπεριλαμβανομένων τσαγιών και μιγμάτων για ψήσιμο, αξίας άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Page Six, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία τα είχε μοιράσει δωρεάν στο προσωπικό για να ξεφορτωθεί το απόθεμα.

Πηγές τώρα αναφέρουν ότι όλο το απόθεμα έχει μεταφερθεί από το Netflix πίσω στην ευθύνη του As Ever.

Ο Sarandos υπέγραψε με τη Markle και τον Harry μια εκτιμώμενη αποκλειστική συμφωνία παραγωγής ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων το 2020, η οποία όμως υποβαθμίστηκε σε συμφωνία πρώτης επιλογής (first-look) πέρυσι. Ο μεγιστάνας είχε δηλώσει στο Variety τον Μάρτιο ότι ήταν ενθουσιασμένος με τη συνεργασία As Ever, λέγοντας: «Νομίζω ότι η Meghan υποτιμάται ως προς την επιρροή της στον πολιτισμό» και χαρακτηρίζοντας το brand «ένα μεγάλο μοντέλο ανακάλυψης για εμάς αυτήν τη στιγμή».

Ενώ μια πηγή από το Χόλιγουντ ανέφερε ότι η σχέση είχε γίνει τόσο τεταμένη που ο Sarandos δεν απαντούσε στις κλήσεις της Markle, αυτό διαψεύστηκε κατηγορηματικά από εκπροσώπους των Sussex.

«Ειλικρινά, υπάρχουν άνθρωποι [μέσα στο Netflix] που θα προτιμούσαν να μην συνεργάζονται με τη Meghan και τον Harry, έχουν κουραστεί, αλλά ο Ted πάντα θέλει να τους δώσει ακόμη μια ευκαιρία», δήλωσε μια καλά πληροφορημένη πηγή της βιομηχανίας.

Οι Σάσεξ ζουν στη γειτονιά του Μοντεσίτο κοντά στον Sarandos και τη σύζυγό του, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στις Μπαχάμες, Nicole Avant, και σύμφωνα με πληροφορίες παραμένουν φίλοι.

Πηγή: instyle.gr