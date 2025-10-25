Marseaux: Με ενδιαφέρει η Eurovision, ελπίζω να έρθει την κατάλληλη στιγμή

Με αφορμή την απρόσμενη θεατρική της απόπειρα, πλάι στον Νίκο Μουτσινά και τη Μαρία Σολωμού, η Marseaux παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά την Παρασκευή στο MEGA. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η νεαρή καλλιτέχνιδα εξέφρασε την προσωπική της επιθυμία να βρεθεί στο μέλλον στη σκηνή της Eurovision.

Πιο συγκεκριμένα, η Marseaux παραδέχθηκε αρχικά για το νέο καλλιτεχνικό της εγχείρημα πως “νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ευλογημένη θα πω, γιατί είχα ξανακάνει μιούζικαλ και πάλι με την Θέμιδα Μαρσέλλου όταν ήμουν 12 χρονών. Το έλεγα ότι θέλω να το ξανακάνω, σε έναν ρόλο που να μου ταιριάζει και να μου αρέσει. Στο ρόλο της Wensday, λοιπόν”.

“Το κεφάλαιο της Eurovision θα με ενδιέφερε, ναι, είναι και αυτό στο bucket list. Έχω σκοπό κάποια στιγμή να το κάνω”.

“Ελπίζω να είναι την κατάλληλη στιγμή, με το κατάλληλο τραγούδι και με την κατάλληλη ιδέα ώστε να βγει κάτι πολύ όμορφο” συμπλήρωσε, επίσης, η Marseaux στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στην πρωινή εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο Μεγάλο Κανάλι.