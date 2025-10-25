MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Marseaux: Με ενδιαφέρει η Eurovision, ελπίζω να έρθει την κατάλληλη στιγμή

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την απρόσμενη θεατρική της απόπειρα, πλάι στον Νίκο Μουτσινά και τη Μαρία Σολωμού, η Marseaux παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά την Παρασκευή στο MEGA. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η νεαρή καλλιτέχνιδα εξέφρασε την προσωπική της επιθυμία να βρεθεί στο μέλλον στη σκηνή της Eurovision.

Πιο συγκεκριμένα, η Marseaux παραδέχθηκε αρχικά για το νέο καλλιτεχνικό της εγχείρημα πως “νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ευλογημένη θα πω, γιατί είχα ξανακάνει μιούζικαλ και πάλι με την Θέμιδα Μαρσέλλου όταν ήμουν 12 χρονών. Το έλεγα ότι θέλω να το ξανακάνω, σε έναν ρόλο που να μου ταιριάζει και να μου αρέσει. Στο ρόλο της Wensday, λοιπόν”.

“Το κεφάλαιο της Eurovision θα με ενδιέφερε, ναι, είναι και αυτό στο bucket list. Έχω σκοπό κάποια στιγμή να το κάνω”.

“Ελπίζω να είναι την κατάλληλη στιγμή, με το κατάλληλο τραγούδι και με την κατάλληλη ιδέα ώστε να βγει κάτι πολύ όμορφο” συμπλήρωσε, επίσης, η Marseaux στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στην πρωινή εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο Μεγάλο Κανάλι.

Marseaux

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 16 ώρες πριν

Τα ζώδια που προσελκύουν τύχη και χρήμα μέχρι το τέλος του μήνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει επικήδειο στο “τελευταίο αντίο” του Διονύση Σαββόπούλου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο 14χρονους διαρρήκτες που μπούκαραν σε μονοκατοικία – Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση αστικού λεωφορείου με δίκυκλο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Κρήτη: Σχεδόν 14 κιλά κάνναβης βρέθηκαν στο Ρέθυμνο – Ένας ανήλικος ανάμεσα στους τέσσερις συλληφθέντες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Σαφάρι ελέγχων της ΕΛΑΣ για την παραβατικότητα των ανηλίκων στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης