Marseaux: Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα – Τώρα είμαι μ’ ένα αγόρι και είμαι πολύ ερωτευμένη

Συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και τη Βάλια Χατζηθεοδώρου παραχώρησε η Marseaux. Η νεαρή τραγουδίστρια μίλησε για τη Eurovision, τα σχόλια που έχει ακούσει, τη Eurovision αλλά και την προσωπική της ζωή.

«Δεν ήταν η πρώτη φορά που άκουσα σχόλια, απλά ίσως ήταν η πιο έντονη φορά. Δηλαδή εγώ τόσο δεν είχα συζητηθεί ποτέ από τηλεόραση και τέτοια. Και η τηλεόραση εγώ λίγο τη φοβάμαι γενικά, γιατί νιώθω ότι δεν είναι πολύ καλοπροαίρετη. Όχι όλη, αλλά σαν βάση ας πούμε», είπε αρχικά η Marseaux.

Η Marseaux πρόσθεσε στη συνέχεια: «Γενικότερα ως παιδί έχω λάβει πολύ body shaming. Οπότε για μένα ήταν ένα trigger. Πίστευα πως κάποια πράγματα πια τα έχουμε οριοθετήσει. Και είδα ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και με ενόχλησε… ένα άλλο κορίτσι ή ένα άλλο παιδί που είναι σε αυτόν τον χώρο και ακούει από μία γυναίκα του χώρου που έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και του κάνει ένα τέτοιο σχόλιο, μπορεί να μην μπορεί να το ελέγξει. Στεναχωριόμουν ας πούμε γιατί διάβασα ας πούμε ότι είμαι άφωνη. Ε, δεν το δέχομαι ρε φίλε αυτό!».

Η Marseaux ανέφερε επίσης: «Γενικότερα και με τις μαμάδες έχω μία ευαισθησία παραπάνω, αλλά όταν τους είδα έτσι μαζί (τον Ακύλα με τη μαμά του), αγκαλιά, πάνω να κλαίνε… Μετά κιόλας σκεφτόμουν παράλληλα και τη γέφυρα που έχει στο κομμάτι, το «κοίτα μαμά ότι θα σου φέρω τόσα πράγματα» και τέτοια. Παιδιά, νομίζω απ’ τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει σίγουρα τον τελευταίο χρόνο σίγουρα.

Τη μαμά σου δεν θα σταματήσεις ποτέ να τη ζητάς και να σου λείπει. Δηλαδή είτε είσαι 5 είτε είσαι 95 ετών. Εγώ έχω συνηθίσει να ζω με την ιδέα ότι δεν την βλέπω, αλλά δεν έχω σταματήσει ούτε να της μιλάω, ούτε να τη σκέφτομαι, ούτε να νιώθω ότι επικοινωνούμε».

Για τη δήλωση της ότι είχε σχέση με κορίτσι, η Marseaux απάντησε: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα και τώρα με αγόρι. Είμαι πολύ ερωτευμένη. Γενικότερα νιώθω πως όσο πιο αληθινός είσαι, τόσο πιο πολύ θα σε αγαπήσει ας πούμε ο κόσμος, γιατί όντως νομίζω ότι η αλήθεια μετράει.

Τώρα το να βγω εγώ και να πω χίλια δυο ψέματα που δεν είμαι, νομίζω ότι δεν θα εκτιμηθεί. Επειδή νιώθω ότι έχω εκτεθεί πολύ, για μένα αυτό δεν είναι πάντα εύκολο».