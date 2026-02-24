MENOY

Marseaux για τον ελληνικό τελικό της Eurovision: “Ήταν κάτι πολύ αγχωτικό και χαώδες, αλλά δεν το μετανιώνω”

THESTIVAL TEAM

Τα συναισθήματα που της άφησε η συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision μοιράστηκε η Marseaux.

Η τραγουδίστρια διαγωνίστηκε με το κομμάτι «Χάνομαι», κατακτώντας την τρίτη θέση. Όπως είπε, η συγκεκριμένη εμπειρία συνοδεύτηκε από έντονο άγχος.

Παρόλα αυτά, δεν μετανιώνει καθόλου για την απόφασή της να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της χώρας στον διαγωνισμό τραγουδιού.

«Η Eurovision έχει κλείσει για την ώρα. Ήταν κάτι πολύ αγχωτικό και χαώδες για μένα, ωστόσο, δεν το μετανιώνω. Δυσκολεύτηκα λίγο με το πλαίσιο του διαγωνισμού, αλλά ήταν όμορφα», δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά στο αν θα ήθελε να αποτελέσει μέρος κάποιου τηλεοπτικού προγράμματος, η Marseaux εξήγησε πως λόγω της επαγγελματικής της ιδιότητας θα την ενδιέφερε ο ρόλος του κριτή σε κάποιο μουσικό σόου. «Αν έκανα κάτι στην τηλεόραση, θα με ενδιέφερε να κάνω κάτι σαν κριτής σε ένα μουσικό σόου. Σε οτιδήποτε άλλο, δεν θα ήμουν καλή. Η τηλεόραση με τρομάζει, γιατί νιώθω ότι δεν είναι πάντα καλοπροαίρετη», σχολίασε.

Δείτε το βίντεο

Marseaux

