Τη Marseaux φιλοξένησε στην εκπομπή του ο Φάνης Λαμπρόπουλος το βράδυ της Πέμπτης (26/3). Η νεαρή τραγουδίστρια έδωσε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, όπου αναφέρθηκε στη φετινή της συμμετοχή στον ελληνικό τελικό της Eurovision, την πρόσφατη διαμάχη της με την Εύη Δρούτσα, ενώ ερμήνευσε και το νέο της κομμάτι με τίτλο “Γρανίτα Λεμόνι”.

«Ο Ακύλας είναι… φωτιά και πιστεύω ότι θα το φέρει, παιδιά. Ήταν η χρονιά του και το Ferto ήταν ό,τι πρέπει για την περίπτωση. Tο ‘χω σκεφτεί να ξαναπροσπαθήσω στον ελληνικό τελικό της Eurovision αλλά θέλω να το κάνω;

Δεν ξέρω αν θα το έκανα μπαμ, ας πούμε, του χρόνου. Εκτός αν είχα τη σούπερ κομματάρα και πω “παιδιά, αυτό πρέπει πάλι να το καταθέσω”. Αλλά σε κάποια φάση, επειδή όντως ήταν όνειρό μου από πολύ μικρή που ήμουνα, πιστεύω ότι πρέπει», δηλώνει η Marseaux.

«Δεν θα ήθελα να μου γράψει τραγούδι η Εύη Δρούτσα, έχω στιχουργό τον Solmeister. Μένουμε μαζί, κάνει τις παραγωγές μου, τους στίχους μου, όλα τα τραγούδια. Eίναι ένα πρότζεκτ δηλαδή πολύ από κοινού.», απάντησε η τραγουδίστρια, με αφορμή την πρόσφατη κόντρα της με τη γνωστή στιχουργό για το ρούχο της στο κλιπ του “Χάνομαι”.

«Δεν είμαστε ζευγάρι, έχουμε άλλη σχέση. Είναι μέντοράς μου, είναι κολλητός μου, είναι μεγάλος αδερφός, μπαμπάς μου… έχουμε άλλη σχέση. Μαζί ηχογραφήσαμε το πρώτο μου τραγούδι μέσα στη ντουλάπα του! Δεν είχαμε λεφτά για να κλείσουμε στούντιο. […] Ο σύντροφός μου είναι εκτός χώρου, θέλω να κάνω πολλά παιδιά», εξομολογείται η Marseaux.