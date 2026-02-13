MENOY

Marseaux: Δεν με άγχωσε η εμφάνιση του Akyla, ήθελα να παρουσιάσω το τραγούδι μου και αυτό που είχα φτιάξει εγώ

THESTIVAL TEAM

H Marseaux, που μάγεψε μετά την εμφάνισή της στη σκηνή του εθνικού ημιτελικού της Eurovision, έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό», με την τραγουδίστρια να μιλάει για την εμπειρία της πάνω στη σκηνή αλλά και για το ατύχημα που είχε λίγες ώρες πριν.

Για την εμφάνισή της στον εθνικό ημιτελικό της Eurovision με το τραγούδι «χάνομαι», η Marseaux δήλωσε ότι: «Ήμουν αγχωμένη πάνω στην σκηνή αλλά έκανα ότι καλύτερο μπορούσα, μου άρεσε πολύ η ενέργεια του κόσμου που ήταν εκεί, όλοι χειροκροτούσαν».

Για το ατύχημα που είχε πριν βγει στη σκηνή, όταν χτύπησε το κεφάλι της στον νεροχύτη, είπε «τώρα είμαι μια χαρά δεν πονάω, δεν πιστεύω να με μάτιασαν γι’ αυτό φοράω και ματάκι».

Η Marseaux μίλησε και για τις υπόλοιπες εμφανίσεις στον ημιτελικό της Eurovision: «Άκουσα εκπληκτικές φωνές και όποιος πάει στον τελικό της Eurovision πιστεύω από την καρδιά μου, ότι θα το αξίζει».

«Δεν με άγχωσε η εμφάνιση του Akyla, ήθελα να πάω να παρουσιάσω το τραγούδι μου και αυτό που είχα φτιάξει εγώ», είπε η τραγουδίστρια ενώ τέλος πρόσθεσε ότι «ο Akylas είναι ένας υπέροχος και υπερταλαντούχος καλλιτέχνης και είναι αρκετά χρόνια που δεν έχει αναγνωριστεί».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

