Μαρίλια Μητρούση: Δεν ήθελα στην αρχή να ασχοληθώ με την υποκριτική γιατί σκεφτόμουν το κομμάτι της σύγκρισης με τους γονείς μου

Τον λόγο που στην αρχή δίσταζε να ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποκριτική παρουσίασε η Μαρίλια Μητρούση. Η ηθοποιός εξήγησε ότι ο φόβος μην τη συγκρίνει ο κόσμος με τους γονείς της, τον Μιχάλη Μητρούση και τη Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο, υπήρξε αποτρεπτικός παράγοντας.

Τελικά, όμως αποφάσισε να ακολουθήσει το επάγγελμα που επιθυμούσε, μην αφήνοντας τις αρνητικές σκέψεις να την κρατήσουν μακριά από αυτό που αγαπάει.

Η Μαρίλια Μητρούση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, και εξομολογήθηκε ότι έχει κατηγορηθεί ότι η παρουσία της στην τηλεόραση οφείλεται στους γονείς της. Όπως είπε: «Ένας λόγος που δεν ήθελα να ασχοληθώ με την υποκριτική ήταν το κομμάτι της σύγκρισης με τους γονείς μου γιατί το βιώνω και τώρα. Το βίωνα και στο TikTok γιατί είμαι ενεργή στα social media. Υπάρχει μια αδηφαγία. Ο καθένας λέει τη γνώμη του όπως θέλει χωρίς τακτ, χωρίς ευγένεια».

Η ηθοποιός ξεκαθάρισε όμως πως ό,τι έχει καταφέρει μέχρι τώρα ήρθε στη ζωή της με δική της προσπάθεια: «Έχω χρεωθεί πολύ ότι σιγά μη δεν έπαιζε αυτή στην τηλεόραση που ο μπαμπάς της και η μαμά της είναι αυτό. Είναι ψέματα γιατί όλα αυτά τα έχω κάνει με προσωπικό αγώνα, με χιλιάδες κάστινγκς, με απορρίψεις και τα έχω καταφέρει μόνη μου. Τώρα που έχω φτάσει εδώ λέω ευτυχώς που δεν άφησα το άγχος μου να με κρατήσει από κάτι που αγαπώ πολύ».

