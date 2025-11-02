Μαρία Σολωμού: Όταν είμαι μόνη στο σπίτι μου, μιλάω στον εαυτό μου και μου απαντάω

Μία διαφορετική τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Μαρία Σολωμού και μίλησε τόσο για τη μεταβολική διαταραχή από την οποία πάσχει, όσο και για το γεγονός ότι της αρέσει να μιλάει και να απαντάει μόνη της όταν βρίσκεται στο σπίτι της.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη το πρωί της Κυριακής (02/10) στην εκπομπή «Ζω καλά» και αναφέρθηκε και στη σχέση της με την τεχνολογία, αλλά και τη σχέση που έχει ο γιος της, Αλέξανδρος, με τα social media.

Παράλληλα, η Μαρία Σολωμού αποκάλυψε ότι έχει στην αντίσταση ινσουλίνη.

Στην αρχή της κουβέντας με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, η καλλιτέχνιδα μίλησε για το ChatGPT και για την ανάγκη που αισθάνονται πολλοί άνθρωποι να συνομιλούν μαζί του. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν έχει νιώσει ποτέ αυτήν την ανάγκη, ωστόσο μιλάει μόνη της στον εαυτό της και απαντάει κιόλας.

«Όταν είμαι μόνη μου στο σπίτι, θέλω να είμαι μόνη μου και δε θέλω να μιλάω ούτε στο τηλέφωνο. Δεν θέλω να μιλάω σε άνθρωπο, συνειδητά. Όμως, όταν είμαι σπίτι, μιλάω πολύ μόνη μου. Το έχω αυτό. Το έχω από μικρή. Μιλάω στον εαυτό μου και μου απαντάω», είπε χαρακτηριστικά.

«Όταν ο γιος μου αποφάσισε να κάνει οτιδήποτε που είχε σχέση με social media, ήμουν άσχετη, αλλά έκανα και συνειδητά την άσχετη και τον ρωτούσα, για να νιώσει ότι είμαι δίπλα, ότι ξέρω και μετά πήγα στο “με ποιον παίζεις;” και πιάναμε κουβέντα.

Κάποια στιγμή ανακαλύψαμε ότι κάποιος που έπαιζε ήταν 30κάτι χρονών. Δεν είχε αποκαλύψει την πραγματική του ηλικία, είχε ψευδώνυμα. Δεν ήξερε ούτε αυτός ότι το δικό μου το παιδί ήταν 12 χρονών. Δεν ήταν κάτι ύποπτο, αλλά θα μπορούσε να είναι και αυτό συνεχίζω και το λέω και τώρα. Δεν ξέρεις ποτέ με ποιον μιλάς και αν η φωτογραφία αντιστοιχεί», εξομολογήθηκε ακόμα.

Παράλληλα, η Μαρία Σολωμού αποκάλυψε ότι έχει μία μεταβολική διαταραχή και συγκεκριμένα αντίσταση στην ινσουλίνη.

«Το έχω αυτό, σπλαχνικό λίπος έχω φροντίσει να μην έχω», δήλωσε χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός, ενώ ο Κωνσταντίνος Ξένος μίλησε αναλυτικά για τη μεταβολική αυτή διαταραχή.