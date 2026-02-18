Μαρία Μπακοδήμου: Δεν αντέχω πια να μένω στο ίδιο σπίτι με κάποιον

Για την προσωπική της ζωή μίλησε η Μαρία Μπακοδήμου, εξηγώντας πως πλέον δεν αντέχει να μένει στο ίδιο σπίτι με κάποιον.

Η παρουσιάστρια, η οποία αποκάλυψε πως αυτό το διάστημα είναι μόνη της, επισήμανε πως προτιμά να συναντιέται με κάποιον μερικές φορές την εβδομάδα, ωστόσο θέλει ο άντρας που θα βρεθεί στο πλευρό της να σέβεται και να φροντίζει τον εαυτό του και την εικόνα του.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Μπακοδήμου είπε στο περιοδικό “ΟΚ!” όταν ρωτήθηκε εάν της λείπει μία σχέση: «Εγώ δεν αντέχω πια να μένω στο ίδιο σπίτι με κάποιον. Το να έχω κάποιον να τον βλέπω τρεις φορές την εβδομάδα, είναι ΟΚ, αλλά πρέπει να υπάρχουν και άλλα πράγματα. Να σέβεται και εκείνος τον εαυτό του. Οι άντρες δεν μεγαλώνουν σαν τις γυναίκες, αφήνονται, εμείς φροντίζουμε περισσότερο τον εαυτό μας. Δεν έχω πολλές επιλογές ανάμεσα στους άντρες της ηλικίας μου, που να είναι και ελεύθεροι. Εμείς και στα γυμναστήρια θα πάμε και στους δερματολόγους μας, όχι από ανάγκη να αρέσουμε στους άλλους αλλά για να χαιρόμαστε αυτό που έχουμε».

Η Μαρία Μπακοδήμου έχει παντρευτεί μία φορά με τον Δημήτρη Αργυρόπουλο, με τον οποίο απέκτησε δύο γιους, τον Νικήτα και τον Άρη.