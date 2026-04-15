Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονη στο “Παπανικολάου” – Τραυματίστηκε στο κεφάλι στο κέντρο της Κοζάνης

Φωτογραφία: Intime
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Παπανικολάου 17χρονη μαθήτρια μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο κεφάλι στο κέντρο της Κοζάνης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 5:30 τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozanimedia.gr, η νεαρή κοπέλα, μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης και κόρη γιατρού της πόλης, έχει υποστεί κάταγμα κρανίου, με σοβαρό αιμάτωμα, ενώ διαγνώστηκε και ολική ρήξη τυμπάνου, με τη μητέρα της να αναφέρει στο Kozanimedia πως το παιδί είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια της 17χρονης ήδη έχει ξεκινήσει τις σχετικές έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό της, από πτώση στο έδαφος, ενώ ανάλογες είναι και οι κινήσεις της Αστυνομίας, με τις επόμενες ημέρες να αναμένονται ίσως, και με σημαντικές εξελίξεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ζάκυνθος: Σύλληψη 46χρονου για κλοπή με λεία άνω των 29.000 ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λίβανου – Απών η Χεζμπολάχ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 56 λεπτά πριν

Ιωάννα Τούνη: “Η υπόθεση για το revenge porn είναι σαν να εκδικάζεται από την αρχή”, είπε η δικηγόρος των καταδικασθέντων μετά την έφεση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, οι επιπτώσεις θα είναι μεγάλες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Μυτιλήνης 30χρονη γυναίκα με μικροβιακή μηνιγγίτιδα