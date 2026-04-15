Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονη στο “Παπανικολάου” – Τραυματίστηκε στο κεφάλι στο κέντρο της Κοζάνης

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Παπανικολάου 17χρονη μαθήτρια μετά από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο κεφάλι στο κέντρο της Κοζάνης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στις 5:30 τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozanimedia.gr, η νεαρή κοπέλα, μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης και κόρη γιατρού της πόλης, έχει υποστεί κάταγμα κρανίου, με σοβαρό αιμάτωμα, ενώ διαγνώστηκε και ολική ρήξη τυμπάνου, με τη μητέρα της να αναφέρει στο Kozanimedia πως το παιδί είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια της 17χρονης ήδη έχει ξεκινήσει τις σχετικές έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό της, από πτώση στο έδαφος, ενώ ανάλογες είναι και οι κινήσεις της Αστυνομίας, με τις επόμενες ημέρες να αναμένονται ίσως, και με σημαντικές εξελίξεις.