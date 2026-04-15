Κεφαλονιά: “Έρχεται αυτός για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή” – Ποιον “έδειξε” ως ύποπτο ο σύντροφος της 19χρονης

Σε δηλώσεις προχώρησε ο σύντροφος της 19χρονης Μυρτώς που πέθανε στο Αργοστόλι, δείχνοντας έναν από τους τρεις συνολικά συλληφθέντες.

Ο άνδρας είπε ότι ήταν σε σχέση με την κοπέλα τους τελευταίους μήνες και ότι είχε καιρό να τη δει. Τη μοιραία μέρα λοιπόν, έμαθε ότι η κοπέλα θα συναντιόταν με τον 23χρονο, κάτι που δεν άρεσε στον ίδιο, ωστόσο δέχτηκε να την πάει στο σημείο της συνάντησης.

Έκτοτε, επικοινώνησαν μέσω μηνυμάτων, μέχρι που η επικοινωνία διακόπηκε, γιατί ο ίδιος έπεσε για ύπνο. Το πρωί όταν ξύπνησε, δέχτηκε κλήση από άτομα που έψαχναν τη Μυρτώ και του ανέφεραν ότι η 19χρονη είχε ενημερώσει πως είναι μαζί του.

«Δεν ξέρω γιατί έκρυβε ότι είναι με τον… Μόνο εγώ το γνώριζα», είπε ο σύντροφος της 19χρονης, προσθέτοντας: «Έρχεται αυτός για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ακολουθεί η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τον θάνατο της 19χρονης:

«Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου συνελήφθησαν χθες, 14 Απριλίου 2026, στην Κεφαλονιά, -3- άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατά περίπτωση έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 26 και 23 ετών, καθώς και ένα 22χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι μετέβησαν αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία.

