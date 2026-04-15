ΠΑΟΚ-Άρης: Το τεράστιο κορεό που σηκώθηκε από τους φίλους του Δικεφάλου – Δείτε εικόνες

Η ατμόσφαιρα στο ΠΑΟΚ-Άρης είναι φαντασμαγορική, με τους οπαδούς του Δικεφάλου να προσφέρουν ένα θέαμα που ξεπέρασε τα όρια των συνηθισμένων.

Στο πλαίσιο του κλασικού ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το γήπεδο γέμισε χρώμα, φωνές και παλμό, αλλά η στιγμή που τράβηξε την προσοχή όλων ήταν όταν ένα τεράστιο κορεό ανέβηκε στο πέταλο.

Επίσης, χιλιάδες φίλοι των «ασπρόμαυρων» σήκωσαν σημαίες για τα 100 χρόνια και πανό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικό θέαμα, που συνοδεύτηκε με ρυθμικά συνθήματα και τραγούδια.

Οι φίλαθλοι του Δικεφάλου απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας.