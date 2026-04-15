Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προσφεύγει το Συντονιστικό Όργανο Τουρισμού Λέσβου, για τον αποκλεισμό του νησιού από κτηνοτρόφους

Αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης για τις επιπτώσεις από τον , κατατέθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Τουρισμού Λέσβου στο οποίο συμμετέχουν η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου, η Ένωση Τουριστικών- Ναυτικών Πρακτόρων Λέσβου, ο Σύνδεσμος Λεωφορειούχων Βορείου Αιγαίου, ο Σύλλογος Εστίασης «Ασπίδα», ο Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης, ο Εμπορικός Σύλλογος Καλλονής, η Ένωση Ενοικιαζομένων Δωματίων Λέσβου, ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Αυτοκινήτων Λέσβου, ο Φορέας Τουρισμού Μολύβου και το Σωματείο Εστιατόρων και συναφών επαγγελματιών Μολύβου. Η αναφορά κοινοποιείται στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου, στο Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, στην Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου, στο Τελωνείο Μυτιλήνης και στους Δήμους Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου.

Οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό φορείς δηλώνουν ότι σέβονται, συμπαραστέκονται, και συμμετέχουν στον αγώνα των κτηνοτρόφων «στηρίζοντας όλες τις νόμιμες κινητοποιήσεις του κτηνοτροφικού κλάδου και όλων των εμπλεκομένων στον πρωτογενή τομέα της νήσου Λέσβου λόγω της ασθένειας του αφθώδους πυρετού και τις τραγικές συνέπειες που έχει προξενηθεί στην οικονομία της Λέσβου». Όπως όμως σημειώνουν, «αυτή τη στιγμή υπάρχει αδυναμία εισαγωγής-εξαγωγής ευπαθών προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης».

Στην αναφορά στην Εισαγγελία αναφέρεται ότι «με δεδομένο αυτήν την κατάσταση, υπάρχουν ήδη ακυρώσεις και προβλέπονται ακόμα περισσότερες βάζοντας έτσι σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των τουριστικών επιχειρήσεων του νησιού της Λέσβου. Αυτή την στιγμή καταστρέφεται ένας βασικός πυλώνας της Λέσβου που είναι ο πρωτογενής τομέας αλλά με τον αποκλεισμό που υπάρχει θα καταστραφεί ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ».

Και η αναφορά καταλήγει: «Παρακαλούμε όμως, όπως μεριμνήσετε για την ορθή λειτουργία και άνοιγμα όλων των πυλών εισόδου της νήσου Λέσβου, που παραμένουν κλειστές λόγω των κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων της Λέσβου που έχει σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό Ελλήνων και ξένων επιβατών, οι οποίοι δεν μπορούν ούτε να αφιχθούν αλλά ούτε να αναχωρήσουν από το νησί της Λέσβου».

Με άλλη ανακοίνωση τους προς τα Μέσα Ενημέρωσης, οι φορείς που συμμετέχουν στο Συντονιστικό Όργανο Τουρισμού Λέσβου, αφού τονίζουν ότι «σέβονται, συμπαραστέκονται, και συμμετέχουν στον αγώνα των κτηνοτρόφων» καλούν «όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν ψυχραιμία, υπευθυνότητα και συντονισμό, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα χωρίς να προκληθούν αδικαιολόγητες συνέπειες σε όλους τους επιχειρηματίες, κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού». Τονίζουν ότι «κατανοούν ότι πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και ελέγχου, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου και την προστασία της δημόσιας υγείας, της πρωτογενούς παραγωγής και της επιχειρηματικότητας του νησιού».

Ωστόσο, συνεχίζουν, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η κατάσταση δεν μπορεί να οδηγηθεί σε συνθήκες υπερβολικής αναστάτωσης και απομόνωσης που θα πλήξουν συνολικά το νησί. Η Λέσβος πρέπει να παραμείνει ένας ασφαλής και φιλόξενος προορισμός και η διακοπή των συγκοινωνιών δεν εξυπηρετεί αυτό τον σκοπό, αντιθέτως δημιουργεί ένα κλίμα που επηρεάζει αρνητικά όλη την επιχειρηματική αλυσίδα και τουριστική την εικόνα του νησιού».

Το Συντονιστικό Όργανο Τουρισμού Λέσβου καλεί την κυβέρνηση «να ενισχύσει ουσιαστικά τους πληγέντες παραγωγούς και να διασφαλίσει την ταχεία αποζημίωση τους, καθώς και να λάβει μέτρα στήριξης για το σύνολο της τοπικής οικονομίας». Και ζητά «άμεσα συνάντηση με το συντονιστικό όργανο των κτηνοτρόφων, προκειμένου να υπάρξει κοινή γραμμή, συνεννόηση και συντονισμός ενεργειών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης».

«Με ενότητα και συνεργασία», καταλήγουν, «μπορούμε να ξεπεράσουμε τη δύσκολη αυτή συγκυρία, διασφαλίζοντας το μέλλον της Λέσβου».