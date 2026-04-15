Choremancing: Eίναι ο νέος τρόπος να βγαίνουμε ραντεβού ή το τέλος του ρομαντισμού;

Η νέα τάση στο dating ονομάζεται choremancing – ένας όρος που συνδυάζει τις λέξεις chore (αγγαρεία, υποχρέωση) και romance (ρομάντζο). Κι ενώ δεν ακούγεται καθόλου ρομαντικό, στην πράξη επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει πραγματική συμβατότητα.

Τι είναι το choremancing;

Ουσιαστικά, πρόκειται για ραντεβού που ενσωματώνουν καθημερινές εργασίες: ψώνια, καθάρισμα, βόλτα με τον σκύλο, γυμναστήριο, κηπουρική ή ακόμη και συναρμολόγηση επίπλων. Αντί για ένα κλασικό δείπνο ή μια έξοδο σε μπαρ, δύο άνθρωποι μοιράζονται μια πρακτική υποχρέωση.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Guardian, η τάση αυτή έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος μετά την ένταξή της σε ετήσια αναφορά dating εφαρμογής, με όλο και περισσότερα άτομα να επιλέγουν να γνωρίζονται μέσα από την καθημερινότητα.

Γιατί γίνεται δημοφιλές;

Η λογική πίσω από το choremancing είναι απλή: οποιοσδήποτε μπορεί να εντυπωσιάσει σε ένα ωραίο εστιατόριο, αλλά η πραγματική συμβατότητα φαίνεται όταν δύο άνθρωποι συνεργάζονται σε κάτι πρακτικό.

«Στην ουσία, λειτουργεί ως τεστ συνεργασίας. Πώς αντιδρά το άλλο άτομο όταν χρειάζεται να μοιραστεί ευθύνες; Είναι οργανωτικό; Συμμετέχει ενεργά; Αναλαμβάνει πρωτοβουλία ή αποφεύγει την ευθύνη;», αναφέρει ρεπορτάζ του psychologytoday.com.

Μέσα από τέτοιες στιγμές αποκαλύπτονται πτυχές χαρακτήρα που δύσκολα φαίνονται σε πιο «στημένα» ραντεβού.

Ένα «δύο σε ένα» για την καθημερινότητα

Το choremancing μπορεί να λειτουργήσει πρακτικά για άτομα με περιορισμένο χρόνο ή πολλαπλές υποχρεώσεις. Αντί να αναζητείται ξεχωριστός χρόνος για ρομαντική έξοδο και ξεχωριστός χρόνος για τις εκκρεμότητες, τα δύο συνδυάζονται.

Ακόμη κι αν η γνωριμία δεν εξελιχθεί ρομαντικά, τουλάχιστον έχουν ολοκληρωθεί οι δουλειές της ημέρας. Παράλληλα, η συνεργασία σε μια απλή δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε πιο αυθόρμητες και ουσιαστικές συζητήσεις. Η κοινή δράση συχνά ανοίγει δρόμο για πιο βαθιά επικοινωνία.

Είναι σέξι το να κάνεις δουλειές;

Η ιδέα ίσως ξενίζει, όμως η ικανότητα κάποιου να αναλαμβάνει ευθύνες, να λειτουργεί πρακτικά και να συμμετέχει ισότιμα σε μια συνεργασία θεωρείται από πολλούς ελκυστικό στοιχείο.

Όπως επισημαίνουν έρευνες και διεθνείς οργανισμοί, πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές δομές εξακολουθούν να βασίζονται σε δεδομένα που δεν αντικατοπτρίζουν επαρκώς την εμπειρία και τις ανάγκες όλων των φύλων. Το λεγόμενο gender data gap, το χάσμα στα δεδομένα με βάση το φύλο, αποκαλύπτει ότι ακόμη και συστήματα που θεωρούνται «ουδέτερα» συχνά έχουν σχεδιαστεί με πρότυπο τον άνδρα. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Reuters, υπάρχει ακόμη σημαντική απόσταση ανάμεσα στη νομοθετική ισότητα και στην ουσιαστική εφαρμογή της.

Αυτή η συζήτηση συνδέεται και με το πώς αντιλαμβανόμαστε ρόλους μέσα στις σχέσεις: η ισότιμη κατανομή καθηκόντων και ευθυνών δεν είναι μόνο πρακτικό ζήτημα, αλλά και θέμα ισορροπίας.

Ρομαντισμός και ρεαλισμός μαζί

Το choremancing δεν σημαίνει ότι τα ραντεβού πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά σε υποχρεώσεις. Ο ρομαντισμός, η διασκέδαση και οι αυθόρμητες στιγμές παραμένουν σημαντικά στοιχεία μιας σχέσης.

Η νέα αυτή τάση απλώς προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση, που θέλει την καθημερινότητα να ενσωματώνεται στη διαδικασία της γνωριμίας, αντί να διαχωρίζεται απόλυτα από αυτήν.

