MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεφαλονιά: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρώην αρσιβαρίστα – “Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα, μου έριξε το χάπι βιασμού”

|
THESTIVAL TEAM

Αποκαλύψεις που συγκλονίζουν έρχονται στο φως μετά τον τραγικό θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Μία γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας ελληνικής καταγωγής της είχε ρίξει το χάπι βιασμού στο ποτό της.

Η καταγγέλλουσα, μιλώντας αποκλειστικά στο star.gr, περιέγραψε πως τον Αύγουστο του 2022 ο 26χρονος κατηγορούμενος της είχε ρίξει το χάπι βιασμού στο ποτό, χωρίς όμως τότε να προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς δεν ήθελε να δώσει συνέχεια στην υπόθεση.

«Τον Αύγουστο του 2022 είχα πάει να πιω ένα ποτό σε μαγαζί εστίασης στην πλατεία του Αργοστολίου. Τότε ήμουν 26 χρόνων. Κάθισα στο μπαρ, παρήγγειλα ένα ποτό και εκείνος ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Παρόλο που δεν τον γνώριζα, ξεκίνησε να μου μιλάει και στη συνέχεια με φλέρταρε. Παρήγγειλα και δεύτερο ποτό. Ξεκίνησα να ζαλίζομαι έντονα και ξαφνικά λιποθύμησα. Από εκείνη τη στιγμή δε θυμάμαι τίποτε άλλο. Ξύπνησα στο σπίτι μου την επόμενη ημέρα το πρωί. Έλεγα δεν μπορεί να “έσβησαν όλα”, κάτι μου έριξαν. Τότε δεν πήγα στην αστυνομία, γιατί ζούμε σε μία μικρή κοινωνία και δεν ήθελα να δώσω συνέχεια. Τώρα όμως, που έχω γίνει μητέρα, καταλαβαίνω τον πόνο της μαμάς της Μυρτούς και ένιωσα ότι πρέπει να ακουστώ. Πήγα το βράδυ της Τρίτης και κατήγγειλα το περιστατικό στην Ασφάλεια Αργοστολίου», δήλωσε.

Ο 26χρονος πρώην αθλητής, όπως καταγγέλλεται, είχε συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο δρούσε. Προσέγγιζε όμορφα, νεαρά κορίτσια που συναντούσε σε μαγαζιά της περιοχής και τα φλέρταρε. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η καταγγέλλουσα, υπάρχουν και άλλες κοπέλες που πήγαν στην αστυνομία να καταθέσουν όσα οι ίδιες βίωσαν, αφού θορυβήθηκαν όταν έμαθαν για τον θάνατο της Μυρτούς.

«Όταν διάβασα για τον θάνατο της κοπέλας αμέσως υποψιάστηκα αυτόν, γιατί είχε κάνει το ίδιο και σε εμένα. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Όταν βγήκε το όνομά του επιβεβαιώθηκα. Δεν έχω μεθύσει ποτέ, δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα. Να φανταστείτε ότι την επόμενη ημέρα πήγα στο μαγαζί και ζητούσα συγγνώμη που λιποθύμησα και τους αναστάτωσα. Σαν να φταίω εγώ. Άκουσα ότι το έχει κάνει και σε άλλες κοπέλες και πήγαν να καταθέσουν κι αυτές στην αστυνομία».

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις καταγγελίες να εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.

Κεφαλονιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

