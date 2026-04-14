Κεφαλονιά: Μυστήριο με 19χρονη που βρέθηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Κεφαλονιά όταν το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για μια 19χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, απέναντι από κατάστημα εστίασης.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετέφερε την 19χρονη στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς όπου δυστυχώς η κοπέλα κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, όπως μετέδωσε το protothema.gr.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι γιατροί που εξέτασαν την 19χρονη είπαν ότι δεν διαπίστωσαν εμφανείς κακώσεις που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο.

Περισσότερες απαντήσεις αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις που παραγγέλθηκαν.

Πληροφορίες που εξετάζονται εμφανίζουν, πάντως, την 19χρονη να ήταν – πριν τον θάνατό της – με δύο άτομα που έχουν απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών

