Κεφαλονιά: “Αφού πήρε κοκαΐνη έπεσε κάτω με σπασμούς, νόμιζα ότι έκανε πλάκα” λέει ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς που πέθανε

Στους άλλους «τα ρίχνει» ο 23χρονος κολλητός φίλος της Μυρτούς, που τη συνόδευε στο ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά, προκειμένου να κάνουν χρήση κοκαΐνης.

Ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι το να κλείσουν δωμάτιο στο κατάλυμα και να πάρουν μαζί ναρκωτικά, ήταν όλα ιδέα της 19χρονης που τελικά άφησε την τελευταία της πνοή σε κεντρικό σημείο στο Αργοστόλι.

Εκτός από τον 23χρονο, για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ακόμη δύο νεαροί άνδρες, ένας 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών καθώς και ένας 22χρονος με καταγωγή από την Αλβανία. Οι δύο τελευταίοι φαίνονται σε βιντεοληπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ΕΛ.ΑΣ., να μπαίνουν στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου βρισκόταν η Μυρτώ και ο κολλητός της φίλος, ενώ υπάρχει και σοκαριστικό πλάνο με τον 26χρονο αρσιβαρίστα να την μεταφέρει στα χέρια λιπόθυμη, μετά την χρήση κοκαΐνης, με σκοπό να την παρατήσει σε κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι, όπου εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (14/04).

Πρόσωπο «κλειδί» είναι ο 23χρονος κολλητός φίλος της Μυρτούς. Πρόκειται για τον νεαρό που φαίνεται σε βίντεο να συνοδεύει την 19χρονη στο δωμάτιο ξενοδοχείου όπου πήγαν για να κάνουν χρήση κοκαΐνης.

Σύμφωνα με το “Live News”, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η Μυρτώ τον παρότρυνε να κλείσουν το δωμάτιο και να κάνουν ναρκωτικά. Παράλληλα, έριξε την ευθύνη και στους άλλους δύο κατηγορούμενους, αναφέροντας ότι δεν τον άφησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ όταν η 19χρονη ένιωσε αδιαθεσία, για να μην τους πιάσουν με ουσίες στην κατοχή τους.

«Ήμασταν στο δωμάτιο με τη Μυρτώ. Ο 26χρονος μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η 19χρονη. Ύστερα εκείνος έφυγε και επέστρεψε ξανά με νέα ποσότητα ναρκωτικών, την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε και ο 22χρονος κατηγορούμενος. Κάποια στιγμή, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα τη Μυρτώ να έχει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Νόμιζα ότι το έκανε για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και εκεί καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος.

Προσπαθήσαμε να τη βοηθήσουμε, της κάναμε τα πόδια ψηλά αλλά τίποτα. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν. Τελικά τηλεφώνησα και εκείνοι μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πουν ότι την βρήκαν στον δρόμο. Ο 26χρονος την πήρε στα χέρια του, ενώ ήταν αναίσθητη και την κατέβασαν κάτω. Εγώ προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα από το διαμέρισμα και ύστερα με τα πόδια πήγα στο νοσοκομείο για να της αφήσω το κινητό της. Εκεί είδα τους γονείς της και την αστυνομία και φοβήθηκα να πάω, μη βρω τον μπελά μου», είπε ο 23χρονος.