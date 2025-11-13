Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Ο πατέρας μου είχε πολλές φορές τάσεις αυτοκτονίας

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Καλύτερα αργά” με την Αθηναϊδα Νέγκα βρέθηκε η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, τη νύχτα της Τετάρτης, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του Action 24.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μάλιστα, η κόρη του αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη αναφέρθηκε στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη αποκαλύπτοντας πως είχε τάσεις να δώσει τέλος στη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη εκμυστηρεύτηκε χαρακτηριστικά πως “περισσότερο έχω κληρονομήσει τον ενθουσιασμό του. Ήταν πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και πολύ καταθλιπτικός. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι το έχουν αυτό, εγώ το ζω αλλά έτσι ήταν ο πατέρας μου. Αυτός ο εκρηκτικός, μεγάλος, ψηλός που φώναζε και τραγούδαγε και από την άλλη ήταν πολύ μοναχικός. Αλλιώς πως θα έγραφε μουσική και τα κείμενα; Ο πατέρας μου έχει γράψει 52 βιβλία”.

“Είχε και τα πολύ κάτω του. Είχε μια τάση, να το πω, πολλές φορές αυτοκτονίας. Εγώ είμαι μια άλλη ιστορία, είχα μια τάση αυτοκτονίας για πολλά χρόνια”.

“Αυτή την τάση την ξεπέρασα τα τελευταία 20 χρόνια, μόνο. Νομίζω ότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που είναι αυτοκτονικοί. Το ξεπέρασα, σίγουρα, γιατί ωρίμασα. Παράλληλα ήμουν και πολύ αισιόδοξη, πέρασα και την περίοδο του έρωτα μέχρι τα 50. Το έζησα, τα έζησα όλα, σαν κάθε άνθρωπος. Ήμουν και γω εκρηκτική και χαρούμενη και ευτυχισμένη αλλά οι τάσεις αυτοκτονίας είναι κάτι εσωτερικό που θέλει ψυχανάλυση” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη στο talk show με την Αθηναϊδα Νέγκα στο Action 24.