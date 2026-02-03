Μανώλης Μητσιάς: Πίεσα πολύ τον γιο μου για να μην ακολουθήσει τη δουλειά μου, θα είχε να με συναγωνιστεί

Ο Μανώλης Μητσιάς ήταν καλεσμένος τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 2/2 στην εκπομπή EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου και μίλησε, μεταξύ άλλων, με ειλικρίνεια για τα ελαττώματά του και τον τρόπο που τα αντιμετωπίζει, ενώ έκανε μία σπάνια αναφορά στον γιο του.

«Καμιά φορά τα έχω και σαν παράδειγμα προς μίμηση ή προς αποφυγήν. Τα φέρνω πάντα μπροστά μου. Λέω τότε που έκανα αυτό, θα ’πρεπε διαφορετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον γιο του, ο Μανώλης Μητσιάς αποκάλυψε ότι τον απέτρεψε συνειδητά από το να ακολουθήσει το τραγούδι. «Χαίρομαι που δεν ακολούθησε τη δουλειά μου. Είναι οδοντίατρος και πολύ επιτυχημένος, σπούδασε στο εξωτερικό. Του είπα “δεν θα γίνεις τραγουδιστής, γιατί θα αποτύχεις. Θα έχεις να συναγωνιστείς εμένα και τους άλλους, πρέπει να ’σαι δυο φορές καλός”», εξήγησε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι άσκησε πίεση στο παιδί του εκείνα τα χρόνια, θεωρώντας το αναγκαίο. «Μην τυχόν χάσει τις σπουδές του… τον πίεσα πολύ. Στην αρχή αντέδρασε, αλλά μετά είπε “έχεις δίκιο”», σημείωσε, για να προσθέσει κλείνοντας: «Μιλάγαμε πάντα. Δεν είχαμε μυστικά. Τα ήξερε όλα. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον».