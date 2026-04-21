Μαλέσκου για Καινούργιου: Με είχαν ενημερώσει την ώρα της εκπομπής ότι μιλούσε πολύ άσχημα για εμένα και μου δόθηκε η οδηγία να απαντήσω

Για την κόντρα που είχε δημιουργηθεί με την Κατερίνα Καινούργιου μίλησε η Ιωάννα Μαλέσκου, εξηγώντας πως είχε ενημερωθεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής της τότε πως η πρώτη μιλούσε άσχημα για εκείνη και της δόθηκε η οδηγία να απαντήσει.

Η Ιωάννα Μαλέσκου σε απόσπασμα της συνέντευξης που έδωσε στον Παντελή Τουτουντζή και προβλήθηκε στο «Breakfast@Star» την Τρίτη 21 Απριλίου, αναφέρθηκε σε όσα είχε πει η Κατερίνα Καινούργιου πριν από πέντε χρόνια όταν στην εκπομπή «Super Κατερίνα» παρουσιάστηκε ένα ρεπορτάζ που ήθελε την εκπομπή «Όλα γκουντ» να παίρνει τη θέση του «Love it» που παρουσίαζε η ίδια.

Όπως εξήγησε η Ιωάννα Μαλέσκου: «Με ενημέρωσαν την ώρα της εκπομπής ότι η Κατερίνα Καινούργιου μιλάει πολύ άσχημα για εμένα και ότι είχε υπάρξει ένα παρασκήνιο το οποίο εγώ αγνοούσα. Για να πω εγώ κάτι όμως, έχω λάβει μια οδηγία. Δεν ήταν δική μου υπόθεση, γιατί εγώ θα επέλεγα να μην μιλήσω. Είχα λάβει μία οδηγία. Επειδή δεν έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι αυτοαναφορική, όπως η τηλεόραση τείνει να έχει γίνει, θα επέλεγα να σιωπήσω, φυσικά έχοντας στενοχωρηθεί. Εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να παρακολουθήσω όλα όσα είχαν ειπωθεί. Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να μαλώσω με κάποιον γιατί δεν είμαι άνθρωπος των εντάσεων. Αν η οδηγία όμως είναι “δάγκωσε”, θα δαγκώσεις με τον τρόπο σου και έτσι και έγινε. Εγώ δεν είχα θέμα με τη γυναίκα ούτε με κανέναν, άλλοι έχουν μαζί μου».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια πρόσθεσε: «Νόμιζα ότι είχαμε πολύ καλές σχέσεις με την Κατερίνα Καινούργιου. Το να μιλάς για μια εκπομπή και για μια παρουσιάστρια, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι, είναι πάρα πολύ κακό. Μάλλον δεν έχουν άλλα θέματα, το καταλαβαίνω, αλλά κάπου να υπάρχουν όρια».

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε πει το 2021 που προβλήθηκε το θέμα: «Οι δύο αρχισυντάκτες που είχε η Ιωάννα Μαλέσκου πέρυσι, είχε ακουστεί ότι είχαν διαπληκτιστεί» και εξηγούσε πως πήγαν σε άλλες εκπομπές που πήγαν πολύ καλά σε νούμερα. «Μήπως τελικά δεν φταίει η ομάδα; Λέω εγώ τώρα… Σκέφτομαι», αναρωτήθηκε τότε.