MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Λίνα Νικολακοπούλου για Akyla: Θεωρώ έξυπνο το τραγούδι του, έχει μία ιδέα

|
THESTIVAL TEAM

Για τον Akyla και το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision φέτος μίλησε η Λίνα Νικολακοπούλου, επισημαίνοντας πως το «Ferto» είναι έξυπνο και έχει μία ιδέα που το κάνει αρκετό ώστε να το θυμάται και να το ξεχωρίζει κάποιος.

Η στιχουργός σχολίασε επίσης την κριτική επιτροπή του ελληνικού τελικού, για την οποία αρκετοί εξέφρασαν τη διαφωνία τους σχετικά με τα πρόσωπα που συμμετείχαν, ενώ απάντησε και για το ενδεχόμενο να στείλει και η ίδια τραγούδι στον διαγωνισμό.

Η Λίνα Νικολακοπούλου δήλωσε χαρακτηριστικά για τον Akyla και το «Ferto» μιλώντας στο «Breakfast@Star» την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου: «Δεν θα σας πω αν μου άρεσε ή δεν μου άρεσε το τραγούδι. Θα σας πω ότι το θεωρώ έξυπνο, έχει μία ιδέα. Αυτό είναι αρκετό για να πούμε ότι μπορεί κανείς να το θυμάται και να το ξεχωρίσει. Έχει μία ιδέα».

Όσον αφορά στην κριτική επιτροπή του ελληνικού τελικού της Eurovision, η στιχουργός τόνισε: «Νομίζω ότι κάθε φορά κάτι θα βρίσκουμε για να διατυπώνουμε ή την αγωνία μας ή τη διαφωνία μας. Σημασία έχει για εμένα ότι αυτά τα παιδιά του καιρού αυτού, έγραψαν κάτι, δημιούργησαν κάτι και είχαν και το θάρρος και το σθένος να το παρουσιάσουν για να το εκλέξουν. Πιστεύω λοιπόν ότι, ας πηγαίνει καλά η Ελλάδα στον θεσμό αυτό και αν μπορούν να βελτιωθούν πράγματα και από τις επιτροπές και από οτιδήποτε, θα γίνει».

Όταν ρωτήθηκε εάν στο μέλλον υπάρχει η πιθανότητα να στείλει τραγούδι της στον διαγωνισμό, απάντησε: «Εγώ για να στείλω τραγούδι στην Eurovision θα πρέπει να δω κανένα ουράνιο τόξο μπροστά μου. Στη ζωή μου δεν αποκλείω τίποτα, αλλά δεν έχω τον νου μου εκεί».

Λίνα Νικολακοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Αντέδρασε η Φαίη Σκορδά για τα γαϊδουράκια στην Ύδρα: Αυτή η εικόνα είναι λες και την κάνανε επίτηδες για να παίξει στη δεκαετία του ’80, δεν είναι εικόνα 2026

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τέμπη: “Η Κωνσταντοπούλου εκμεταλλεύτηκε την τραγωδία” λέει η μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το πόρισμα της ΝΔ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Αποκαλυπτήρια για το μνημείο για τα θύματα των Τεμπών στην Καισαριανή – Πλήθος κόσμου και συγκίνηση – Εικόνες και βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τζακ ποτ στο Τζόκερ – Οι τυχεροί αριθμοί

LIFESTYLE 47 λεπτά πριν

Λίνα Νικολακοπούλου για Akyla: Θεωρώ έξυπνο το τραγούδι του, έχει μία ιδέα