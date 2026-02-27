Λίνα Νικολακοπούλου για Akyla: Θεωρώ έξυπνο το τραγούδι του, έχει μία ιδέα

Για τον Akyla και το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision φέτος μίλησε η Λίνα Νικολακοπούλου, επισημαίνοντας πως το «Ferto» είναι έξυπνο και έχει μία ιδέα που το κάνει αρκετό ώστε να το θυμάται και να το ξεχωρίζει κάποιος.

Η στιχουργός σχολίασε επίσης την κριτική επιτροπή του ελληνικού τελικού, για την οποία αρκετοί εξέφρασαν τη διαφωνία τους σχετικά με τα πρόσωπα που συμμετείχαν, ενώ απάντησε και για το ενδεχόμενο να στείλει και η ίδια τραγούδι στον διαγωνισμό.

Η Λίνα Νικολακοπούλου δήλωσε χαρακτηριστικά για τον Akyla και το «Ferto» μιλώντας στο «Breakfast@Star» την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου: «Δεν θα σας πω αν μου άρεσε ή δεν μου άρεσε το τραγούδι. Θα σας πω ότι το θεωρώ έξυπνο, έχει μία ιδέα. Αυτό είναι αρκετό για να πούμε ότι μπορεί κανείς να το θυμάται και να το ξεχωρίσει. Έχει μία ιδέα».

Όσον αφορά στην κριτική επιτροπή του ελληνικού τελικού της Eurovision, η στιχουργός τόνισε: «Νομίζω ότι κάθε φορά κάτι θα βρίσκουμε για να διατυπώνουμε ή την αγωνία μας ή τη διαφωνία μας. Σημασία έχει για εμένα ότι αυτά τα παιδιά του καιρού αυτού, έγραψαν κάτι, δημιούργησαν κάτι και είχαν και το θάρρος και το σθένος να το παρουσιάσουν για να το εκλέξουν. Πιστεύω λοιπόν ότι, ας πηγαίνει καλά η Ελλάδα στον θεσμό αυτό και αν μπορούν να βελτιωθούν πράγματα και από τις επιτροπές και από οτιδήποτε, θα γίνει».

Όταν ρωτήθηκε εάν στο μέλλον υπάρχει η πιθανότητα να στείλει τραγούδι της στον διαγωνισμό, απάντησε: «Εγώ για να στείλω τραγούδι στην Eurovision θα πρέπει να δω κανένα ουράνιο τόξο μπροστά μου. Στη ζωή μου δεν αποκλείω τίποτα, αλλά δεν έχω τον νου μου εκεί».