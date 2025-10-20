MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Λευτέρης Σουλτάτος: Το τρυφερό μήνυμα στη Βάσω Λασκαράκη για τα γενέθλιά της – “Έμαθα πως η αγάπη δεν είναι λόγια”

|
THESTIVAL TEAM

Μια συγκινητική αφιέρωση έκανε ο Λευτέρης Σουλτάτος στη σύζυγό του, Βάσω Λασκαράκη, με αφορμή τα 46α γενέθλιά της. Ο γνωστός σεφ έκανε ένα flash back σε παλιές αναμνήσεις, μοιράζοντας με τον κόσμο την αγάπη του τη σύντροφο της ζωής του.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Λευτέρης Σουλτάτος, δημοσίευσε μία από τις πρώτες κοινές τους φωτογραφίες, συνοδεύοντάς τη με ένα μήνυμα γεμάτο συναίσθημα για την Βάσω Λασκαράκη.

«Χαζεύοντας φωτογραφίες για να ανεβάσω τη καθιερωμένη, βρήκα μία από τις πρώτες που βγάλαμε μαζί. Παρατήρησα ξεθώριασμα στα μαλλιά, από μαύρα έγιναν άσπρα, αλλαγή στα πρόσωπα, στα κιλά, όλα άλλαξαν. Εκτός από… το πόσο όμορφη είσαι, την αγάπη μου για σένα και το πόσο σημαντική είσαι στη ζωή μου», έγραψε ο Λευτέρης Σουλτάτος, περιγράφοντας με ειλικρίνεια την πορεία του χρόνου και τη σταθερότητα των συναισθημάτων του.

Στο μήνυμά του δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τη σχέση τους: «Με εσένα δίπλα μου έμαθα πως η αγάπη δεν είναι λόγια, είναι πράξεις. Είναι τα μικρά καθημερινά, τα γέλια, οι στιγμές, τα όνειρα που μοιράζεσαι με τον άνθρωπό σου».

Βάσω Λασκαράκη Λευτέρης Σουλτάτος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 24χρονος είχε κάνει χόμπι τις κλοπές – Άρπαξε χρήματα, κινητά και κάρτες από πεζούς και καταστήματα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Επιστρέφει στο Youth League η Κ19 του ΠΑΟΚ: Η αποστολή που αναχωρεί για Ισλανδία

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Τραμπ: Η Χαμάς θα εξαλειφθεί αν αθετήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός – Στο Ισραήλ σήμερα ο Βανς 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Έτσι θα γιορταστούν οι επέτειοι της 26ης και 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ζελένσκι: Η Ουκρανία ετοιμάζεται για εισαγωγές αερίου ρεκόρ μετά τις ρωσικές επιθέσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Το δρομολόγιο και η συχνότητα της νέας γραμμής Μ1 του ΟΑΣΘ λόγω της διακοπής λειτουργίας του μετρό