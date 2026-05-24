Ιωάννα Μαλέσκου: Στα δίδυμα ο καθένας είναι μία μονάδα – Κάνεις αυτά που πρέπει και από κει και πέρα χαρακτηρίζεσαι

Η Ιωάννα Μαλέσκου τοποθετήθηκε για τις τηλεοπτικές συμπράξεις και τα «δίδυμα» παρουσιαστών μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το πρωί της Κυριακής (24/5), με αφορμή το ρεπορτάζ του Γιώργου Σκρομπόλα για το τηλεοπτικό μέλλον του Κώστα Τσουρού.

Η παρουσιάστρια, η οποία φέτος βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, μίλησε θετικά για το μοντέλο της συμπαρουσίασης, τονίζοντας πως μέσα σε ένα τηλεοπτικό δίδυμο κάθε πρόσωπο διατηρεί τη δική του ταυτότητα.

«Βλέπεις ότι όλο και περισσότεροι επιθυμούν να έχουν συνύπαρξη. Γιατί, παιδιά, αν το καλοσκεφτείτε, κι εμείς στα δίδυμα, ο καθένας είναι μία μονάδα. Δηλαδή, ό,τι θέλεις να δώσεις, το δίνεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Και πρόσθεσε: «Φυσικά, στο πλαίσιο του να κάνεις κάτι τηλεοπτικά και με σύμπραξη… ωραία ενέργεια. Αλλά, αν το καλοσκεφτείτε, τι είναι όλα αυτά που λέμε; “Μόνος σου” και “δίπλα” και δεν ξέρω γω… Κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις, και από κει και πέρα χαρακτηρίζεσαι», σχολίασε.

«Εγώ είμαι πολύ θετική με τα δίδυμα», κατέληξε η παρουσιάστρια του OPEN.