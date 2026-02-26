Κώστας Βουτσάς: Η ανάρτηση της Αλίκης Κατσαβού για τα έξι χρόνια από τον θάνατό του

Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, από τον θάνατο του Κώστα Βουτσά και η Αλίκη Κατσαβού τον τίμησε με μία ανάρτηση στα social media.

Η σύζυγος του αείμνηστου ηθοποιού δημοσίευσε στο Instagram ένα στιγμιότυπο με εκείνον πάνω στη σκηνή να υποκλίνεται στους θεατές μετά την ολοκλήρωση παιδικής θεατρικής παράστασης.

Η Αλίκη Κατσαβού υπογράμμισε τόσο την ιδιότητα του πατέρα, όσο και του καλλιτέχνη που άφησε το δικό του στίγμα στο θέατρο.

«Σήμερα η σκέψη μας είναι στη μνήμη του. Για τον γιο μας παραμένει πατέρας. Για το θέατρο, παραμένει φωνή», ήταν τα λόγια που συνόδευαν τη φωτογραφία.

