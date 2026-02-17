Κώστας Δόξας: Θα ήθελα πάρα πολύ τα πράγματα να είναι καλά για το παιδί μου περισσότερο και θα παλέψω γι’ αυτό

Δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» και την Ελένη Παπαδόγια παραχώρησε ο Κώστας Δόξας. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε μεταξύ άλλων και για τη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του.

«Υπήρξε ένα ξύπνημα μετά από 5-6 χρόνια και ξεκινάω από εκεί που ήμουν. Δεν μπορούσα να κοιτάξω ούτε στον καθρέφτη», είπε αρχικά ο Κώστας Δόξας, σχετικά με τη δικαστική διαμάχη.

Ο Κώστας Δόξας είπε στη συνέχεια: «Υπήρξαν κάποιες “κολώνες” που κράτησαν, κάποιοι φίλοι, η μητέρα μου, ο Άκης και φυσικά η κόρη μου. Ότι κι αν γίνει, αυτός ο άνθρωπος είναι η μητέρα του παιδιού μου. Δεν μπορεί να μου καταστρέψει τη ζωή. Κάποια στιγμή σκέφτηκα μήπως είμαι τρελός. Πέρασα 15-16 μήνες και τελικά δεν είμαι τρελός, είμαι λυπημένος».

Ο Κώστας Δόξας ανέφερε επίσης: «Θα ήθελα πάρα πολύ τα πράγματα να είναι καλά για το παιδί μου περισσότερο και θα παλέψω γι’ αυτό. Προσπαθήσαμε, αλλά δεν το θέλησε η άλλη πλευρά. Θα ήταν καλό να ήταν τα πράγματα αλλιώς γιατί υπάρχει ένα πλάσμα που δεν φταίει.

Δεν θα ήθελα να με κρίνει κάποιος για πράγματα που θα έπρεπε να ακουστούν μόνο στα δικαστήρια. Το κομμάτι που αφορά το παιδί, θα έπρεπε να το είχαμε λύσει».