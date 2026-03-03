MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Βασάλος: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με καθύβρισε και τώρα ανεβάζει βίντεο με την Ρία Ελληνίδου

|
THESTIVAL TEAM

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, στο νέο βίντεο στο κανάλι του στο Youtube, σχολίασε μεταξύ άλλων την είδηση για τη σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου, οι οποίοι μέσα από αναρτήσεις τους στα social meda, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στη Ταϊλάνδη, επιβεβαίωσαν τη σχέση τους.

Σε προηγούμενο του βίντεο, ο Κωνσταντίνος Βασάλος είχε αποκαλύψει πως όταν είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου, είχε δεχτεί τηλεφώνημα από τον ίδιο για να του ζητήσει να ανακαλέσει τα λεγόμενά του.

«Είχα βγει και είχα πει ότι ο Αλεξάνδρου έχει σχέση. Εγώ δεν είχα πει όνομα και αυτός βγήκε και έλεγε ότι λέω βλακείες. Χωρίς να πω όνομα, με καθύβρισε και τώρα ανεβάζουν κοινά βίντεο με τη Ρία. Καλά κάνει και ανεβάζει αλλά πρόσεχε και εσύ Δημήτρη μου αυτά που λες και κάνεις γιατί εκτίθεσαι και εσύ. Ωραίο ζευγάρι είστε, σας χαίρομαι σας βλέπω, να περνάτε όμορφα», δήλωσε αυτή τη φορά ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Δημήτρης Αλεξάνδρου Κωνσταντίνος Βασάλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 13 λεπτά πριν

Κωνσταντίνος Βασάλος: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με καθύβρισε και τώρα ανεβάζει βίντεο με την Ρία Ελληνίδου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Κρήτη: 49χρονος έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού του – Δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Βουλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την εκλογική περιφέρεια απόδημου ελληνισμού και τις δυνατότητες της ψήφου των αποδήμων – Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ιταλία: Να προσέξει το Ιράν γιατί η Κύπρος δεν έχει εμπλακεί με κανέναν τρόπο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Πλεύρης: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στην Κύπρο, είμαστε με τη Δύση