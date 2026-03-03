Κωνσταντίνος Βασάλος: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με καθύβρισε και τώρα ανεβάζει βίντεο με την Ρία Ελληνίδου

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, στο νέο βίντεο στο κανάλι του στο Youtube, σχολίασε μεταξύ άλλων την είδηση για τη σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου, οι οποίοι μέσα από αναρτήσεις τους στα social meda, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στη Ταϊλάνδη, επιβεβαίωσαν τη σχέση τους.

Σε προηγούμενο του βίντεο, ο Κωνσταντίνος Βασάλος είχε αποκαλύψει πως όταν είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τη Ρία Ελληνίδου, είχε δεχτεί τηλεφώνημα από τον ίδιο για να του ζητήσει να ανακαλέσει τα λεγόμενά του.

«Είχα βγει και είχα πει ότι ο Αλεξάνδρου έχει σχέση. Εγώ δεν είχα πει όνομα και αυτός βγήκε και έλεγε ότι λέω βλακείες. Χωρίς να πω όνομα, με καθύβρισε και τώρα ανεβάζουν κοινά βίντεο με τη Ρία. Καλά κάνει και ανεβάζει αλλά πρόσεχε και εσύ Δημήτρη μου αυτά που λες και κάνεις γιατί εκτίθεσαι και εσύ. Ωραίο ζευγάρι είστε, σας χαίρομαι σας βλέπω, να περνάτε όμορφα», δήλωσε αυτή τη φορά ο Κωνσταντίνος Βασάλος.