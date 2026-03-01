Ιωάννης Παπαζήσης: Ό,τι κι αν έκανα τότε καλλιτεχνικά δεν μου άρεσε καθόλου, την έχω σβήσει αυτή την περίοδο από το μυαλό μου

Με αφορμή την επιστροφή της αγαπημένης σειράς “Ο γιατρός” στον Alpha, ο Ιωάννης Παπαζήσης βρέθηκε καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού στο “Καλύτερα δε γίνεται” το μεσημέρι της Κυριακής.

Μέσα σε όλα, δε, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής αναφέρθηκε σε μια περίοδο, από το 2006 ως το 2012, την οποία και θέλει να σβήσει κατά βάση καλλιτεχνικά για τις επιλογές του από το μυαλό του.

Ειδικότερα, ο Ιωάννης Παπαζήσης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “υπήρξε μια περίοδος που ό,τι κι αν έκανα δεν μου άρεσε καθόλου, την έχω σβήσει από το μυαλό μου. Δεν θέλω απλά να την σβήσω, την έχω σβήσει, γιατί ήταν πράγματα τα οποία τα έκανα για καθαρά βιοποριστικούς λόγους”.

“Δηλαδή ήταν πράγματα στα οποία δεν θα έκανα, σε καμία περίπτωση, ποτέ ναι. Όχι όλα, βέβαια, Έχω κάνει πράγματα τα οποία, ναι, δεν μου άρεσαν αλλά αυτό και πάλι αλλάζει με τον χρόνο”.

“Πλάθεται με τον χρόνο. Σήμερα που το βλέπω κάπως, μέσα μου, γλυκάθηκε όλο αυτό. Δηλαδή βλέπω πιο νέα παιδιά που με σταματούν στον δρόμο και, αν και έχω κάνει 60 δουλειές, μου μιλάνε γι’ αυτά που εγώ έχω αφορίσει. Και σκέφτομαι πως κάθε πράγμα ίσως να ‘χει την γοητεία του, ίσως να σε πηγαίνει κάπου” πρόσθεσε, ακόμα, ο Ιωάννης Παπαζήσης στη νέα του συνέντευξη στην εκπομπή του Alpha.