Η Μάρω Λύτρα ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τον γάμο τους

Φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τον γάμο τους δημοσίευσε η Μάρω Λύτρα στα social media.

Η τραγουδίστρια, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο «Fame Story», παντρεύτηκε για τρίτη φορά, κάνοντας η ίδια γνωστή την είδηση τον Οκτώβριο, με ανάρτηση που είχε κάνει στο Instagram.

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, η Μάρω Λύτρα μοιράστηκε με τους ακολούθους της εικόνες με τον σύζυγό της, Κώστα από την ημέρα του γάμου τους, με το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό στη φύση.

Δείτε την ανάρτησή της