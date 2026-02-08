MENOY

Η Μάρω Λύτρα ανέβασε φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τον γάμο τους

THESTIVAL TEAM

Φωτογραφίες με τον σύζυγό της από τον γάμο τους δημοσίευσε η Μάρω Λύτρα στα social media.

Η τραγουδίστρια, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στο «Fame Story», παντρεύτηκε για τρίτη φορά, κάνοντας η ίδια γνωστή την είδηση τον Οκτώβριο, με ανάρτηση που είχε κάνει στο Instagram.

Το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, η Μάρω Λύτρα μοιράστηκε με τους ακολούθους της εικόνες με τον σύζυγό της, Κώστα από την ημέρα του γάμου τους, με το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό στη φύση.

