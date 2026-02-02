MENOY

LIFESTYLE

Η Μαρία Σολωμού δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Παρίσι

THESTIVAL TEAM

Έχοντας αναπολήσει το ταξίδι που έκανε στο Παρίσι τον περασμένο μήνα, η Μαρία Σολωμού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μερικά στιγμιότυπα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη γαλλική πρωτεύουσα, η ηθοποιός πόζαρε μπροστά σε εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης, όπως ο Πύργος του Άιφελ, η Παναγία των Παρισίων και ο Σηκουάνας.

«Πριν έναν μήνα ακριβώς», σχολίασε η Μαρία Σολωμού στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

Μαρία Σολωμού

